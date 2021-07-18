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ضبط 52 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج

منذ ساعة
1405
ضبط 52 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج

مكة المكرمة (صدى):
صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، أنه ضبط 52 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج.

وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ 10,000 ريال.

وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة، دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

الحج
التنظيمات
قوات أمن الحج
مخالف

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