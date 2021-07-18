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زوج مودل روز يهدد بسحب جنسيتها الأمريكية

منذ ساعتين
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زوج مودل روز يهدد بسحب جنسيتها الأمريكية

متابعة أميرة خالد (صدى):
هدد رجل الأعمال محمد الحمود، بسحب الجنسية الأمريكية من زوجته مدونة الموضة وعارضة الأزياء السعودية، مودل روز.

وقال الحمود: "اللي مريت فيه ظلم وجحد، وصنعت شخص ما يقدر يتعدى شارع بيتهم، تغربت وحطيت كل أموالي عشان اسعده، واخر شي يجي زبال يقول هذا كله لي، لا وألف لا مو أنا اللي أكون جسر".

وتابع: "الله اللي شاهد أني سويت كذا عشان العالم يعرفوا أن بنات السعودية يقدروا على كل شيء ليه نخلي الأجنبي ياخذ كل شي"، مضيفا: " من أخذ جنسية نسحبها منه".

وصرح الحمود، في وقت سابق، بأنه ومودل روز كانا يستعدان لإعلان زواجهما، نهاية 2020، وأنه قام بترتيب مقابلة لها مع مهيرة عبدالعزيز في رمضان الماضي، لكنها حضرت حفلة مع أصدقائها، في فبراير 2020، وتعرفت على شخص يدعى نيكولاس، لتتغير شخصيتها وتصبح أكثر عصبية ومشتتة -على حد قوله-.

امريكا
مودل روز

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14937
منذ ساعتين
بثغر باسم عوض الله عليك
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14937
منذ ساعة
زوجها أحق بها - وهي لازم تحد من حريتها الزائدة ولا توظف شهرتها في التنكر لصاحب صقل موهبتها ومتبنيها محمد الحمود وهو عمل لقاء وراء لقاء .. من أجل بيان جهده في بناء جماهريتها.. يا شيخ محمد .. أعمل المعروف وارمه بالبحر.. ولو تسمع نصيحتي طلق الروز وانطلق في حياتك على روز حقيقية ثانية

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أحدث التعليقات

الحكم
المشكله اصبحت الساحه لكل من ايده ايله
د محمد ماجد بخش
محرم أكله شرعاً إن كان ميتاً .. والحاج يحي غلطان هو ومناديل ومعانيها.. أبعدوهم بعد تأديبهم وتغريمهم على أدنى حدود قيمة جمل سليم يذبح...
د محمد ماجد بخش
على طريقة يا يكحلها يام عماها
د محمد ماجد بخش
تيِّب . طابت أيامكم ولياليكم.. راجعنا بعد الحج
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