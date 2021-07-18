زوج مودل روز يهدد بسحب جنسيتها الأمريكية

متابعة أميرة خالد (صدى):
هدد رجل الأعمال محمد الحمود، بسحب الجنسية الأمريكية من زوجته مدونة الموضة وعارضة الأزياء السعودية، مودل روز.
وقال الحمود: "اللي مريت فيه ظلم وجحد، وصنعت شخص ما يقدر يتعدى شارع بيتهم، تغربت وحطيت كل أموالي عشان اسعده، واخر شي يجي زبال يقول هذا كله لي، لا وألف لا مو أنا اللي أكون جسر".
وتابع: "الله اللي شاهد أني سويت كذا عشان العالم يعرفوا أن بنات السعودية يقدروا على كل شيء ليه نخلي الأجنبي ياخذ كل شي"، مضيفا: " من أخذ جنسية نسحبها منه".
وصرح الحمود، في وقت سابق، بأنه ومودل روز كانا يستعدان لإعلان زواجهما، نهاية 2020، وأنه قام بترتيب مقابلة لها مع مهيرة عبدالعزيز في رمضان الماضي، لكنها حضرت حفلة مع أصدقائها، في فبراير 2020، وتعرفت على شخص يدعى نيكولاس، لتتغير شخصيتها وتصبح أكثر عصبية ومشتتة -على حد قوله-.