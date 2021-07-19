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ولي العهد يوجه بصرف عطاء غير مشروط بقيمة 3,740,000 ريال لـ 200 شاب وفتاة

منذ 6 ساعات
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ولي العهد يوجه بصرف عطاء غير مشروط بقيمة 3,740,000 ريال لـ 200 شاب وفتاة

الرياض (صدى):
وجّه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بصرف عطاء غير مشروط وغير مسترد بمبلغ 3,740,000 ريال إلى ما يقارب 200 شاب وفتاة على مستوى مناطق المملكة من خلال مبادرة "سند الزواج".

وجاء ذلك حرصًا من سموه على مساندة الأيتام من ذوي الظروف الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة لكونهم من الفئات ذات الأولوية لبرنامج "سند محمد بن سلمان".

وتأتي المرحلة الثانية من "سند الزواج" استكمالاً لمرحلة أولى قدّم فيها سمو ولي العهد مبلغ 520 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 26,000 مستفيد في مختلف مناطق المملكة، كما تلقوا دورة تدريبية في الوعي المالي لتعزيز المعرفة والتثقيف حول الاستفادة المثلى من الدعم.

وتستهدف مبادرة "سند الزواج" بدعمها حديثي الزواج من الأيتام من ذوي الظروف الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة لكونهم ضمن الفئات ذات الأولوية للبرنامج، ويأتي ذلك امتداداً لاهتمام سموه ومساندته المستمرة لهذه الفئات، وتمكينه للشباب السعودي تحقيقاً لاستقرارهم الاجتماعي.

يُذكر أن برنامج "سند محمد بن سلمان" يهدف من خلال مبادراته المتعددة والمبتكرة، إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء المملكة، وتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية لتكون أكثر تمكيناً وكفاءةً.

 

ولي العهد
الدفاع
محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز
برنامج سند محمد بن سلمان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14941
منذ 5 ساعات
عطاء غير مشروط / جميل التعبير / جعله الله في موازين الحسنات / وحبذا لو كان للمشايخ الكبار مثل من تعدوا الثمانين مخصص إضافي للحياة ولو بمقدار ٣٧٠.٤٠ ريال شهريا لشراء حفاظات ولوازم كبر
Manosur AlBishi
Manosur AlBishi عدد التعليقات : 37
منذ 4 ساعات
قطع على المتسوفين وشروطهم وفقك الله لما يحب ويرضى وكبت عدوك وعدو مملكتنا الغالية
ابو رياض الحربي
ابو رياض الحربي عدد التعليقات : 337
منذ 32 دقيقة
مخالف

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