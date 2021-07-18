مدير عام هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم يتفقد العمل بأسواق محافظة الرس

مازن عبدالله (صدى):
قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم الشيخ خالد بن ناصر بن حميد بجولات ميدانية على العمل الميداني في الأسواق والمجمعات التجارية بهيئة محافظة الرس وفق الخطة الميدانية المعتمدة لإجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٢هـ
وتهدف الجولة الميدانية إلى تعزيز العمل الميداني والتوعوي والوقوف مع الأعضاء في الميادين بشطريه التوعوي والميداني ومتابعة سير العمل وحث الأعضاء على تكثيف الجهد وتقديم النصح والتوجيه والكلمة الطيبة وتذكير الناس بعظم هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة.
والتقى ابن حميد خلال الجولة بالأعضاء المكلفين، وحثهم على الحرص والحضور الميداني في المجمعات التجارية والأماكن العامة. مؤكداً على التواصل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع وقوع المخالفات والحيلولة دون حدوثها. مشيداً ابن حميد بالمتابعة المستمرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -وفقه الله- للعمل الميداني وحرصه على إظهار دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصورة اللائقة التي تحقق تطلعات وتوجيهات حكومتنا الرشيدة وفقها الله.