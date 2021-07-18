بلدية الدرب تجهز 3 مسالخ وتتأكد من جاهزيتها لعيد الأضحى المبارك

موسى الشعباني (صدى):
بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك لعام 1442 للهجره وجه سعادة رئيس البلدية المكلف المهندس : اسماعيل بن معدي عسيري المختصين في قسم صحة البيئة بالوقوف على تجهيزات واستعددات المسالخ ونقاط الذبح بالمحافظة و رفع طاقتها الاستيعابيه والتشغيلية ومتابعة مدى إمتثالها للاشتراطات الصحيه والاحترازية وقد تم تحديد عدد 3 نقاط ذبح رئيسية فالمحافظة كالتالي:
1- مسلخ الدرب (سوق المواشي )
2- مسلخ الدرب ( الحمراء )
3- المسلخ الأهلي(كبري رجال ألمع )
بالاضافة إلى السماح للمطابخ التي تلتزم بالإشترطات الصحيه والبلدية الصادرة في تعميم سعادة رئيس قطاع الخدمات البلدية والبنية التحتية وذلك للتخفيف والتسهيل على المتسفيدين ومرتادي هذه المواقع في مثل هذه الايام.
وقد تم وضع خطة عمل للفرق الرقابيه لإحكام الرقابة والتفتيش خلال الموسم لضبط المخالفين والذبح العشوائي
وتهيب وتدعو البلدية المواطنين والمقيمين بعدم التعامل مع المخالفين والعماله المجهولة التيي تقوم بالذبح العشوائي بدون مراعات للاشترطات الصحيه وطرق تداول الغذاء .