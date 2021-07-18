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فيديو.. لحظة ذبح عمالة لجمل نافق

منذ ساعة
1827
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فيديو.. لحظة ذبح عمالة لجمل نافق

علي القحطاني (صدى):
في مشهد غير آدمي، أقدم عدد من الأشخاص، على ذبح جمل نافق، دون مراعاة لأية إجراءات صحية.

ووثق مواطن مقطع فيديو تم تداوله في الساعات الماضية، تزامنا مع قرب عيد الأضحى المبارك، والذي ظهر خلاله جمل نافق تستعد العمالة لذبحه.

وأظهر المقطع غضب العمالة من تصوير الواقعة مهاجمين موثق المقطع، الذي ظل يسألهم بقوله: "الجمل ميت ليش تذبحه"، فيما يطالبه المخالفون بوقف التصوير.

واستنكر متداولو المقطع ما يحدث، مؤكدين أن ما يُرتكب يعتبر من جرائم قتل وتدمير صحة الإنسان، مطالبين الجهات المختصة باتخاذ إجراءات صارمة بحق هؤلاء المخالفين.

ذبح
المملكة
جمل
عمالة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14937
منذ 38 دقيقة
محرم أكله شرعاً إن كان ميتاً .. والحاج يحي غلطان هو ومناديل ومعانيها.. أبعدوهم بعد تأديبهم وتغريمهم على أدنى حدود قيمة جمل سليم يذبح ويوزع على الفقراء والمحتاجين. وفق الله وزير البلديات لإقامة الذبح الحلال ووضع مراقبين محايدين في المسالخ

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