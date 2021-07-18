الهلال الأحمر يستعد بـ 14 مركز إسعافي لاستقبال الحجاج بمشعر منى

محمد السعران (صدى):
يتأهب أكثر من ١٣٤ممارس صحي من الكوادر البشرية التابعين لهيئة الهلال الأحمر السعودي لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بمشعر منى في اليوم الثامن لموسم حج ١٤٤٢هـ موزعين على ١٤مركز إسعافي بمنى و مناطق تواجد وتحرك الحجاج خلال أداء مناسكهم.
وقد دعمت الهيئة هذه القوى البشرية الإسعافية بـ 52 سيارة إسعاف موزعة على المراكز الاسعافية إضافة لـ عشر دراجة نارية وعربتين قولف تعمل في المشاعر وفرق تطوعية تابعة للهيئة تعمل كمساند لعمل الهيئة في مباشرة الحالات الإسعافية المرضية الإصابات.
وقال المشرف العام على نطاق مشعر منى مازن الغامدي أن الهيئة رفعت حالة التأهب والاستعداد للفرق الإسعافية بدءً من اليوم الأحد تزامنا مع توافد الحجاج على مشعر منى، وتم تكثيف التواجد في جميع الاماكن التي يتواجد فيها الحجاج من خلال تمركز الفرق الاسعافية والتطوعية لتقديم أفضل الخدمات الاسعافية.
وأوضح الغامدي سيتم نشر آليات تشارك للمرة الأولى في مشعر منى وهي حافلة طويق ومتخصصة في نقل تعدد الاصابات مع فرقة العنايات، وحافلة نجد وهي متخصصة كمستودع طبي متنقل اضافة لعربة هداج وهي للقيادة والتحكم الميداني إضافة لعربة سلمى وهي لدعم الكوارث لا قدر الله.