نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"مرور الرياض" يعلن إغلاق ميدان الرباط ويوضح الطرق البديلة (فيديو)

منذ ساعة
1477
"مرور الرياض" يعلن إغلاق ميدان الرباط ويوضح الطرق البديلة (فيديو)

الرياض (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم إغلاق ميدان الرباط مخرج 4 ، وتحديدًا جسر تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الثمامة، بشكل جزئي لتنفيذ أعمال الصيانة.

وأضافت أن الإغلاق سيكون خلال الفترة من 11 إلى 20 ذو الحجة، مناشدة مستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.

ولفتت إلى أن الطرق البديلة موزعة على منطقتين، وسيتم في المنطقة الأولى إغلاق المنحنى الرئيسي عند مخرج 4 على الطريق الدائري الشمالي القادم من الشرق ومتجه شمالا إلى طريق الملك فهد، وسيكون الطريق البديل فيها طريق الملك خالد باتجاه الشمال.

وأشارت إلى أنه سيتم إغلاق المنحى الرئيسي على الطريق الدائري الشمالي عند مخرج 4 للقادم من الغرب، ومتجه شمالا إلى طريق الملك فهد، وسيكون الطريق البديل الاتجاه شرقا من خلال الطريق الدائري الشمالي إلى طريق الملك عبدالعزيز والطريق الدائري الشرقي.

وبينت أن المنطقة الثانية تتمثل في طريق الملك سلمان عند تقاطعه مع طريق الملك فهد، وسيتم إغلاق المنحنى القادم من الشرق والمتجه جنوبا إلى وسط الرياض، وسيكون الطريق البديل طريق الملك خالد باتجاه الجنوب، وإغلاق المنحى القادم من الغرب والمتجه جنوبا إلى وسط الرياض، وسيكون الطريق البديل طريق الملك عبدالعزيز باتجاه الجنوب.

ونبهت بأنه سيتم تحويل الشاحنات القادمة على طريق الملك فهد باتجاه الجنوب إلى طريق ملهم باتجاه الشرق، ويكون الطريق البديل طريق الجنادرية باتجاه الجنوب.

الرياض
المرور
الملك عبدالعزيز
الملك فهد
ميدان الرباط

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه فيها من سلوى المطيري..
Manosur AlBishi
قطع على المتسوفين وشروطهم وفقك الله لما يحب ويرضى وكبت عدوك وعدو مملكتنا الغالية
د محمد ماجد بخش
{الله يحكم بينكم}. : في هذه الآية أدب حسن علمه الله عباده يعني السكوت عن مخالفه.
ع. س. ع
حامل لواء الخرقة الحالمية
د محمد ماجد بخش
ما شاء الله تبارك الله- رحم الله الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود- وجزاه عن بيته الحرام وكعبة حرمه خير الجزاء والمثوبة

أخر الأخبار

بالفيديو ..إطلاق النار على متظاهرين في إيران
بالفيديو ..إطلاق النار على متظاهرين في إيران
منذ 25 دقيقة 1277
"التجارة" توضح المنتجات المُصعّدة للمشاعر المقدسة من يوم 1 حتى 8 ذو الحجة
"التجارة" توضح المنتجات المُصعّدة للمشاعر المقدسة من يوم 1 حتى 8 ذو الحجة
منذ 36 دقيقة 1263
عسيري: لا تستخدموا المضادات الحيوية لأغراض غير علاجية أثناء الحج
عسيري: لا تستخدموا المضادات الحيوية لأغراض غير علاجية أثناء الحج
منذ 48 دقيقة 1243
"مرور الرياض" يعلن إغلاق ميدان الرباط ويوضح الطرق البديلة (فيديو)
"مرور الرياض" يعلن إغلاق ميدان الرباط ويوضح الطرق البديلة (فيديو)
منذ ساعة 1477
بالصور.. استعدادت نقل كسوة الكعبة إلى المسجد الحرام
بالصور.. استعدادت نقل كسوة الكعبة إلى المسجد الحرام
منذ ساعة 1609
ولي العهد يوجه بصرف عطاء غير مشروط بقيمة 3,740,000 ريال لـ 200 شاب وفتاة
ولي العهد يوجه بصرف عطاء غير مشروط بقيمة 3,740,000 ريال لـ 200 شاب وفتاة
منذ ساعة 2338
بالفيديو.. نقل كسوة الكعبة المشرفة إلى الحرم المكي عبر حافلة بمواصفات خاصة
بالفيديو.. نقل كسوة الكعبة المشرفة إلى الحرم المكي عبر حافلة بمواصفات خاصة
منذ ساعة 1651
الأرصاد: هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق 
الأرصاد: هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق 
منذ ساعة 1484
"المرمش" ينضم رسميًا لنادي الاتحاد
"المرمش" ينضم رسميًا لنادي الاتحاد
منذ ساعة 1871
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يتلقيان اتصالا هاتفيا من أمير قطر
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يتلقيان اتصالا هاتفيا من أمير قطر
منذ ساعتين 1410