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من روائع يوسف الثنيان
منذ 4 ساعات
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أحدث التعليقات
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه فيها من سلوى المطيري..
Manosur AlBishi
قطع على المتسوفين وشروطهم وفقك الله لما يحب ويرضى وكبت عدوك وعدو مملكتنا الغالية
د محمد ماجد بخش
{الله يحكم بينكم}. : في هذه الآية أدب حسن علمه الله عباده يعني السكوت عن مخالفه.
ع. س. ع
حامل لواء الخرقة الحالمية
د محمد ماجد بخش
ما شاء الله تبارك الله- رحم الله الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود- وجزاه عن بيته الحرام وكعبة حرمه خير الجزاء والمثوبة
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