نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الأرصاد: هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق 

منذ ساعة
1484
الأرصاد: هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق 

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الإثنين، متوقعا استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، وجيزان، وعسير، والباحة، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

وأبان مركز الأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، تشمل الرياض وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى نشاط الرياح السطحية على سواحل منطقة مكة المكرمة، الأمر الذي يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

 

 

حالة الطقس
السيول
أمطار رعدية
رياح نشطة
زخات برد
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه فيها من سلوى المطيري..
Manosur AlBishi
قطع على المتسوفين وشروطهم وفقك الله لما يحب ويرضى وكبت عدوك وعدو مملكتنا الغالية
د محمد ماجد بخش
{الله يحكم بينكم}. : في هذه الآية أدب حسن علمه الله عباده يعني السكوت عن مخالفه.
ع. س. ع
حامل لواء الخرقة الحالمية
د محمد ماجد بخش
ما شاء الله تبارك الله- رحم الله الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود- وجزاه عن بيته الحرام وكعبة حرمه خير الجزاء والمثوبة

أخر الأخبار

بالفيديو ..إطلاق النار على متظاهرين في إيران
بالفيديو ..إطلاق النار على متظاهرين في إيران
منذ 24 دقيقة 1267
"التجارة" توضح المنتجات المُصعّدة للمشاعر المقدسة من يوم 1 حتى 8 ذو الحجة
"التجارة" توضح المنتجات المُصعّدة للمشاعر المقدسة من يوم 1 حتى 8 ذو الحجة
منذ 35 دقيقة 1259
عسيري: لا تستخدموا المضادات الحيوية لأغراض غير علاجية أثناء الحج
عسيري: لا تستخدموا المضادات الحيوية لأغراض غير علاجية أثناء الحج
منذ 48 دقيقة 1239
"مرور الرياض" يعلن إغلاق ميدان الرباط ويوضح الطرق البديلة (فيديو)
"مرور الرياض" يعلن إغلاق ميدان الرباط ويوضح الطرق البديلة (فيديو)
منذ ساعة 1456
بالصور.. استعدادت نقل كسوة الكعبة إلى المسجد الحرام
بالصور.. استعدادت نقل كسوة الكعبة إلى المسجد الحرام
منذ ساعة 1608
ولي العهد يوجه بصرف عطاء غير مشروط بقيمة 3,740,000 ريال لـ 200 شاب وفتاة
ولي العهد يوجه بصرف عطاء غير مشروط بقيمة 3,740,000 ريال لـ 200 شاب وفتاة
منذ ساعة 2327
بالفيديو.. نقل كسوة الكعبة المشرفة إلى الحرم المكي عبر حافلة بمواصفات خاصة
بالفيديو.. نقل كسوة الكعبة المشرفة إلى الحرم المكي عبر حافلة بمواصفات خاصة
منذ ساعة 1648
الأرصاد: هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق 
الأرصاد: هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق 
منذ ساعة 1484
"المرمش" ينضم رسميًا لنادي الاتحاد
"المرمش" ينضم رسميًا لنادي الاتحاد
منذ ساعة 1868
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يتلقيان اتصالا هاتفيا من أمير قطر
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يتلقيان اتصالا هاتفيا من أمير قطر
منذ ساعتين 1403