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خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يتلقيان اتصالا هاتفيا من أمير قطر

منذ ساعتين
1403
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يتلقيان اتصالا هاتفيا من أمير قطر

الرياض (صدى):
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالًا هاتفيًا اليوم من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وبادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والنماء.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقد بادله سمو ولي العهد التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية باليمن والبركات.

خادم الحرمين
الملك سلمان بن عبدالعزيز
عيد الأضحى
تميم بن حمد

التعليقات

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه فيها من سلوى المطيري..
Manosur AlBishi
قطع على المتسوفين وشروطهم وفقك الله لما يحب ويرضى وكبت عدوك وعدو مملكتنا الغالية
د محمد ماجد بخش
{الله يحكم بينكم}. : في هذه الآية أدب حسن علمه الله عباده يعني السكوت عن مخالفه.
ع. س. ع
حامل لواء الخرقة الحالمية
د محمد ماجد بخش
ما شاء الله تبارك الله- رحم الله الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود- وجزاه عن بيته الحرام وكعبة حرمه خير الجزاء والمثوبة

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