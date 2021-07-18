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إعلان جدول مباريات الموسم الجديد من دوري المحترفين

منذ 3 ساعات
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إعلان جدول مباريات الموسم الجديد من دوري المحترفين

ماجد محمد (صدى):
أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد، جدول مباريات الدور الأول من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الرياضي 2021/2022م، والذي سينطلق يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس المقبل.

ولفتت اللجنة أنه سـيتم تحديـد مواعيـد مباريـات الجولـة (14 و 15) خلال الأيـام والمواعيد الزمنيـة ً المذكورة في الجدول لاحقا، وذلك بعد صدور جدول مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين 2021/2022م.

كما أنه في حال تأهل الأندية المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا 2021م إلى دور الثمانية سيتم تأجيل مباريتهم في الجولة الثامنة، وفي حال تأهل أحدهما إلى المباراة النهائية من نفس المسابقة سيتم تأجيل مباراته في الجولة الثانية عشر وسيتم تحديد الأوقات الجديدة لاحقاً.

من جهته أكد رئيس لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين أحمد الراشد، بأن جدول المسابقة تم مراعاة مشاركات المنتخب السعودي الأول والأندية في مشاركاتها الخارجية، متمنيًا التوفيق لأندية الدوري والاستمرار في تقديم المستويات الفنية التي تليق بالمسابقة.

كرة القدم
خادم الحرمين الشريفين
دوري المحترفين
الأمير محمد بن سلمان

التعليقات

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه فيها من سلوى المطيري..
Manosur AlBishi
قطع على المتسوفين وشروطهم وفقك الله لما يحب ويرضى وكبت عدوك وعدو مملكتنا الغالية
د محمد ماجد بخش
{الله يحكم بينكم}. : في هذه الآية أدب حسن علمه الله عباده يعني السكوت عن مخالفه.
ع. س. ع
حامل لواء الخرقة الحالمية
د محمد ماجد بخش
ما شاء الله تبارك الله- رحم الله الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود- وجزاه عن بيته الحرام وكعبة حرمه خير الجزاء والمثوبة

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