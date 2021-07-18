نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

 شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة على الأحساء 

منذ 3 ساعات
1739
4
 شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة على الأحساء 

الشرقية (صدى):
أظهر مقطع فيديو، هطول أمطار غزيرة على محافظة الأحساء، حيث ظهرت الشوارع ممتلئة بالمياه الناجمة عن الأمطار والتي قد تتسبب في بعض الأحيان بعرقلة الحركة المرورية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البرد؛ تؤدي إلى جريان السيول على مناطق: نجران وجيزان وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

وتعد الفرصة مهيأة لسقوط أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاءٍ من الشرقية والرياض تشمل العاصمة ومنطقة الباحة؛ قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

 

أمطار
مياه
الأحساء

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81662
منذ 3 ساعات
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81662
منذ 3 ساعات
اليوم من الصباح غيوم. والجوا بارد
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81662
منذ 3 ساعات
اليوم من الصباح غيوم. والجوا بارد
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81662
منذ 3 ساعات
اليوم من الصباح غيوم. والجوا بارد

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه فيها من سلوى المطيري..
Manosur AlBishi
قطع على المتسوفين وشروطهم وفقك الله لما يحب ويرضى وكبت عدوك وعدو مملكتنا الغالية
د محمد ماجد بخش
{الله يحكم بينكم}. : في هذه الآية أدب حسن علمه الله عباده يعني السكوت عن مخالفه.
ع. س. ع
حامل لواء الخرقة الحالمية
د محمد ماجد بخش
ما شاء الله تبارك الله- رحم الله الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود- وجزاه عن بيته الحرام وكعبة حرمه خير الجزاء والمثوبة

أخر الأخبار

بالفيديو ..إطلاق النار على متظاهرين في إيران
بالفيديو ..إطلاق النار على متظاهرين في إيران
منذ 24 دقيقة 1267
"التجارة" توضح المنتجات المُصعّدة للمشاعر المقدسة من يوم 1 حتى 8 ذو الحجة
"التجارة" توضح المنتجات المُصعّدة للمشاعر المقدسة من يوم 1 حتى 8 ذو الحجة
منذ 34 دقيقة 1259
عسيري: لا تستخدموا المضادات الحيوية لأغراض غير علاجية أثناء الحج
عسيري: لا تستخدموا المضادات الحيوية لأغراض غير علاجية أثناء الحج
منذ 47 دقيقة 1239
"مرور الرياض" يعلن إغلاق ميدان الرباط ويوضح الطرق البديلة (فيديو)
"مرور الرياض" يعلن إغلاق ميدان الرباط ويوضح الطرق البديلة (فيديو)
منذ ساعة 1454
بالصور.. استعدادت نقل كسوة الكعبة إلى المسجد الحرام
بالصور.. استعدادت نقل كسوة الكعبة إلى المسجد الحرام
منذ ساعة 1608
ولي العهد يوجه بصرف عطاء غير مشروط بقيمة 3,740,000 ريال لـ 200 شاب وفتاة
ولي العهد يوجه بصرف عطاء غير مشروط بقيمة 3,740,000 ريال لـ 200 شاب وفتاة
منذ ساعة 2307
بالفيديو.. نقل كسوة الكعبة المشرفة إلى الحرم المكي عبر حافلة بمواصفات خاصة
بالفيديو.. نقل كسوة الكعبة المشرفة إلى الحرم المكي عبر حافلة بمواصفات خاصة
منذ ساعة 1648
الأرصاد: هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق 
الأرصاد: هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق 
منذ ساعة 1474
"المرمش" ينضم رسميًا لنادي الاتحاد
"المرمش" ينضم رسميًا لنادي الاتحاد
منذ ساعة 1859
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يتلقيان اتصالا هاتفيا من أمير قطر
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يتلقيان اتصالا هاتفيا من أمير قطر
منذ ساعتين 1402