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الداخلية: الغرامات والسجن في انتظار مخالفي أنظمة الحج (فيديو)

منذ 25 دقيقة
1186
الداخلية: الغرامات والسجن في انتظار مخالفي أنظمة الحج (فيديو)

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الداخلية أن الغرامات والسجن في انتظار مخالفي أنظمة الحج، مصيفا أن الجهات الحكومية تعمل بكافة تجهيزاتها لتنفيذ خطط الحج، وفقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأشارت، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارات الصحة والحج والداخلية لاستعراض خطط الحج لهذا العام، إلى اكتمل وصول الحجاج إلى مشعر منى، نهيب بجميع المواطنين والمقيمين، الالتزام بالتعليمات المنظمة لأداء الحج، مهيبًا بجميع المواطنين والمقيمين، الالتزام بالتعليمات المنظمة لأداء الحج.

يذكر أن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، محمد العبد العالي، أعلن في المؤتمر الصحفي عدم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا الجديد بين الحجاج حتى الآن.

وزارة الداخلية
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