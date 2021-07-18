سعود الصرامي: النصر سبق الهلال والأهلي المصري في الوصول للعالمية

وكالات (صدى):
أثار المتحدث السابق لنادي النصر سعود الصرامي، الجدل بعد تعليقه على تهنئة نادي الهلال لنادي الأهلي المصري بعد تتويج الأخير بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.
وقال "الصرامي" عبر حسابه على "تويتر": "كبير آسيا يهنئ كبير أفريقيا.. لقد احتاجا لسنوات حتى يصلا للعالمية التي سبقهم بالوصول إليها النصر العالمي الاستثنائي."
وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا يفيد تتويج الأهلي المصري ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2021، للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه بثلاثة أهداف نظيفة على حساب كايزر تشيفز.