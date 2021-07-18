نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. الصحة : لا إصابات بكورونا بين الحجاج والرصد مستمر لنهاية الحج

منذ 38 دقيقة
1203
بالفيديو .. الصحة : لا إصابات بكورونا بين الحجاج والرصد مستمر لنهاية الحج

مكة المكرمة (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، محمد العبد العالي، عدم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا الجديد بين الحجاج حتى الآن.

وأكد، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أنه سيتواجد قادة صحيين تم تدريبهم؛ لمرافقة ضيوف الرحمن أثناء أدائهم لمناسك الحج لاطمئنان عليهم.

وأضاف أن إجراءات الرصد والمتابعة لإصابات كورونا ستستمر حتى نهاية الحج، مضيفا أن المتابعة موجودة وأن الوزارة حريصة على خلو الحج من أي وباء.

وأشار إلى أنه يوجد مجموعة من نقاط تقديم الخدمات تتمثل في مراكز وعيادات وفرق ميدانية يصل عددها إلى 50، منتشرة في مختلف مواقع المشاعر.

ولفت إلى أنه تم توفير 13 مستشفى، 3 منها في المشاعر المقدسة، إضافة إلى مستشفى ميداني متنقل لمواكبة مراحل الحج.

ونوه بأن السعة السريرية الإجمالية تصل إلى 2854 سريراً، من بينها 435 سريراً للعناية المركزة، وأسرّة العزل تمثل 382، كما أن أسرّة الطوارئ تصل إلى 239 سريراً.

 

وزارة الصحة
الحج
كورونا
فيروس كورونا
وباء

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هذه تنام ١٦ ساعة من التعب .. النطنطة مع الكورة مرهقة جداً لها
د محمد ماجد بخش
صورة مؤثرة لها مع بعلها من زمن الغرور
د محمد ماجد بخش
من البديهيات أن نفكر من هن ما مصلحتهن ماذا يريدن وأخيراً من يقف معهن كيف نكتفي شرورهن هل هي طريقة اللعب 1 5 4...
د محمد ماجد بخش
بلص تعني positive ✨ فوق النخل فوق يابا .. باليني بلوة
د محمد ماجد بخش
هذا اسمه الإعصار الفكري البدني .. حب التحدي والإقبلل وحب التقدير على المغامرة

أخر الأخبار

 شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة على الأحساء 
 شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة على الأحساء 
منذ 36 ثانية 1004
"الحج والعمرة": للحاج حرية التنقل في مشعر منى وفق الإجراءات الاحترازية
"الحج والعمرة": للحاج حرية التنقل في مشعر منى وفق الإجراءات الاحترازية
منذ 19 دقيقة 1167
الداخلية: الغرامات والسجن في انتظار مخالفي أنظمة الحج (فيديو)
الداخلية: الغرامات والسجن في انتظار مخالفي أنظمة الحج (فيديو)
منذ 25 دقيقة 1183
سعود الصرامي: النصر سبق الهلال والأهلي المصري في الوصول للعالمية
سعود الصرامي: النصر سبق الهلال والأهلي المصري في الوصول للعالمية
منذ 26 دقيقة 1177
بالفيديو .. الصحة : لا إصابات بكورونا بين الحجاج والرصد مستمر لنهاية الحج
بالفيديو .. الصحة : لا إصابات بكورونا بين الحجاج والرصد مستمر لنهاية الحج
منذ 38 دقيقة 1203
حادث سير يتسبب في طلاق امرأة من زوجها
حادث سير يتسبب في طلاق امرأة من زوجها
منذ 53 دقيقة 1137
الدفاع المدني يرفع جاهزيته في مشعر منى لاستقبال الحجاج
الدفاع المدني يرفع جاهزيته في مشعر منى لاستقبال الحجاج
منذ ساعة 1208
صناعة كسوة الكعبة من نسيج الحرير بين الماضي والحاضر
صناعة كسوة الكعبة من نسيج الحرير بين الماضي والحاضر
منذ ساعة 1224
الأمطار الغزيرة تتسبب في انهيار منازل الطين القديمة بالأفلاج "فيديو"
الأمطار الغزيرة تتسبب في انهيار منازل الطين القديمة بالأفلاج "فيديو"
منذ ساعة 1425
"الذيابي" يوجه نصائح للمصابين بارتفاع ضغط الدم خلال عيد الأضحى 
"الذيابي" يوجه نصائح للمصابين بارتفاع ضغط الدم خلال عيد الأضحى 
منذ ساعة 1506