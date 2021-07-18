نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"الذيابي" يوجه نصائح للمصابين بارتفاع ضغط الدم خلال عيد الأضحى 

منذ ساعة
1502
1
"الذيابي" يوجه نصائح للمصابين بارتفاع ضغط الدم خلال عيد الأضحى 

أميرة خالد (صدى):
وجه الدكتور عبدالله الذيابي؛ طبيب الباطنة والجهاز الهضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، نصائح للمصابين بارتفاع ضغط الدم خلال عيد الأضحى.

وقال عبدالله الذيابي، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر":"احرص على التقليل من المخللات والأطعمة المملحة، والتقليل من الوجبات الدهنية، وتناول الفواكة والخضروات، والتقليل من المشروبات المحتوية على الكافيين "كالقهوة والشاي".

وكان عبدالله الذيابي أوضح أن الشخص المصاب بالقولون العصبي قد يشعر بالغثيان نتيجةً لوجود عسر هضم أو ارتجاع مري أو صداع نصفي، أو كأعراض جانبية لأدوية القولون.

 

مدينة الملك عبدالعزيز الطبية
عيد الأضحى
ارتفاع ضغط الدم
عبدالله الذيابي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14909
منذ 44 دقيقة
يعني من قاصدها.. صوم عن أكل العيد .. وكل أكل صحي ٢٠٣٠

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هذه تنام ١٦ ساعة من التعب .. النطنطة مع الكورة مرهقة جداً لها
د محمد ماجد بخش
صورة مؤثرة لها مع بعلها من زمن الغرور
د محمد ماجد بخش
من البديهيات أن نفكر من هن ما مصلحتهن ماذا يريدن وأخيراً من يقف معهن كيف نكتفي شرورهن هل هي طريقة اللعب 1 5 4...
د محمد ماجد بخش
بلص تعني positive ✨ فوق النخل فوق يابا .. باليني بلوة
د محمد ماجد بخش
هذا اسمه الإعصار الفكري البدني .. حب التحدي والإقبلل وحب التقدير على المغامرة

أخر الأخبار

"الحج والعمرة": للحاج حرية التنقل في مشعر منى وفق الإجراءات الاحترازية
"الحج والعمرة": للحاج حرية التنقل في مشعر منى وفق الإجراءات الاحترازية
منذ 18 دقيقة 1161
الداخلية: الغرامات والسجن في انتظار مخالفي أنظمة الحج (فيديو)
الداخلية: الغرامات والسجن في انتظار مخالفي أنظمة الحج (فيديو)
منذ 24 دقيقة 1183
سعود الصرامي: النصر سبق الهلال والأهلي المصري في الوصول للعالمية
سعود الصرامي: النصر سبق الهلال والأهلي المصري في الوصول للعالمية
منذ 25 دقيقة 1172
بالفيديو .. الصحة : لا إصابات بكورونا بين الحجاج والرصد مستمر لنهاية الحج
بالفيديو .. الصحة : لا إصابات بكورونا بين الحجاج والرصد مستمر لنهاية الحج
منذ 38 دقيقة 1202
حادث سير يتسبب في طلاق امرأة من زوجها
حادث سير يتسبب في طلاق امرأة من زوجها
منذ 52 دقيقة 1120
الدفاع المدني يرفع جاهزيته في مشعر منى لاستقبال الحجاج
الدفاع المدني يرفع جاهزيته في مشعر منى لاستقبال الحجاج
منذ ساعة 1199
صناعة كسوة الكعبة من نسيج الحرير بين الماضي والحاضر
صناعة كسوة الكعبة من نسيج الحرير بين الماضي والحاضر
منذ ساعة 1224
الأمطار الغزيرة تتسبب في انهيار منازل الطين القديمة بالأفلاج "فيديو"
الأمطار الغزيرة تتسبب في انهيار منازل الطين القديمة بالأفلاج "فيديو"
منذ ساعة 1414
"الذيابي" يوجه نصائح للمصابين بارتفاع ضغط الدم خلال عيد الأضحى 
"الذيابي" يوجه نصائح للمصابين بارتفاع ضغط الدم خلال عيد الأضحى 
منذ ساعة 1502
حظر جلوس الحجاج على الأرض أو المسطحات الخضراء بمشعر عرفات (فيديو)
حظر جلوس الحجاج على الأرض أو المسطحات الخضراء بمشعر عرفات (فيديو)
منذ ساعة 1324