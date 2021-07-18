"الذيابي" يوجه نصائح للمصابين بارتفاع ضغط الدم خلال عيد الأضحى 

أميرة خالد (صدى):
وجه الدكتور عبدالله الذيابي؛ طبيب الباطنة والجهاز الهضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، نصائح للمصابين بارتفاع ضغط الدم خلال عيد الأضحى.
وقال عبدالله الذيابي، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر":"احرص على التقليل من المخللات والأطعمة المملحة، والتقليل من الوجبات الدهنية، وتناول الفواكة والخضروات، والتقليل من المشروبات المحتوية على الكافيين "كالقهوة والشاي".
وكان عبدالله الذيابي أوضح أن الشخص المصاب بالقولون العصبي قد يشعر بالغثيان نتيجةً لوجود عسر هضم أو ارتجاع مري أو صداع نصفي، أو كأعراض جانبية لأدوية القولون.