نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ضبط 10 أشخاص خالفوا تعليمات الحجر الصحي في نجران

منذ ساعة
1285
ضبط 10 أشخاص خالفوا تعليمات الحجر الصحي في نجران

نجران (صدى):
أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي عن تمكن الجهات الأمنية من ضبط (10) أشخاص بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.

كما خالفوا تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، مما يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا.

وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

 

نجران
المخالفين
فيروس كورونا
الإجراءات الاحترازية
العزل الصحي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هذه تنام ١٦ ساعة من التعب .. النطنطة مع الكورة مرهقة جداً لها
د محمد ماجد بخش
صورة مؤثرة لها مع بعلها من زمن الغرور
د محمد ماجد بخش
من البديهيات أن نفكر من هن ما مصلحتهن ماذا يريدن وأخيراً من يقف معهن كيف نكتفي شرورهن هل هي طريقة اللعب 1 5 4...
د محمد ماجد بخش
بلص تعني positive ✨ فوق النخل فوق يابا .. باليني بلوة
د محمد ماجد بخش
هذا اسمه الإعصار الفكري البدني .. حب التحدي والإقبلل وحب التقدير على المغامرة

أخر الأخبار

"الحج والعمرة": للحاج حرية التنقل في مشعر منى وفق الإجراءات الاحترازية
"الحج والعمرة": للحاج حرية التنقل في مشعر منى وفق الإجراءات الاحترازية
منذ 17 دقيقة 1153
الداخلية: الغرامات والسجن في انتظار مخالفي أنظمة الحج (فيديو)
الداخلية: الغرامات والسجن في انتظار مخالفي أنظمة الحج (فيديو)
منذ 24 دقيقة 1176
سعود الصرامي: النصر سبق الهلال والأهلي المصري في الوصول للعالمية
سعود الصرامي: النصر سبق الهلال والأهلي المصري في الوصول للعالمية
منذ 25 دقيقة 1172
بالفيديو .. الصحة : لا إصابات بكورونا بين الحجاج والرصد مستمر لنهاية الحج
بالفيديو .. الصحة : لا إصابات بكورونا بين الحجاج والرصد مستمر لنهاية الحج
منذ 37 دقيقة 1202
حادث سير يتسبب في طلاق امرأة من زوجها
حادث سير يتسبب في طلاق امرأة من زوجها
منذ 52 دقيقة 1105
الدفاع المدني يرفع جاهزيته في مشعر منى لاستقبال الحجاج
الدفاع المدني يرفع جاهزيته في مشعر منى لاستقبال الحجاج
منذ 59 دقيقة 1196
صناعة كسوة الكعبة من نسيج الحرير بين الماضي والحاضر
صناعة كسوة الكعبة من نسيج الحرير بين الماضي والحاضر
منذ ساعة 1222
الأمطار الغزيرة تتسبب في انهيار منازل الطين القديمة بالأفلاج "فيديو"
الأمطار الغزيرة تتسبب في انهيار منازل الطين القديمة بالأفلاج "فيديو"
منذ ساعة 1414
"الذيابي" يوجه نصائح للمصابين بارتفاع ضغط الدم خلال عيد الأضحى 
"الذيابي" يوجه نصائح للمصابين بارتفاع ضغط الدم خلال عيد الأضحى 
منذ ساعة 1496
حظر جلوس الحجاج على الأرض أو المسطحات الخضراء بمشعر عرفات (فيديو)
حظر جلوس الحجاج على الأرض أو المسطحات الخضراء بمشعر عرفات (فيديو)
منذ ساعة 1321