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الصحة: يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لكورونا

منذ ساعتين
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الصحة: يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لكورونا

الرياض (صدى):
ردت وزارة الصحة على سؤال وردها من أحد متابعيها  قال فيه:"أخذت جرعة أولى أسترازينيكا في المملكة في مدينة جدة وسافرت وموعد الجرعة الثانية آتى ولقاح أسترازينيكا غير متوفر في البلد المقيم فيها فقط فايزر المتوفر؛ هل ينفع أخذ الجرعة الثانية فايزر؟".

وقالت وزارة الصحة عبر حساب "الصحة937":"اللجنة الوطنية للأمراض المعدية تعتمد إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين لكورونا مختلفين".

وأوضحت:"ذلك طبقاً لدراسات علمية دولية أظهرت إمكانية إعطاء جرعتين من لقاحين لكورونا مختلفين بشكل آمن وفعّال في التصدي للفيروس، مع تحقق الفعالية الذي تهدف له الجرعة".

 

وزارة الصحة
فيروس كورونا
الأمراض المعدية
لقاح كورونا
فايزر
أسترازينيكا

التعليقات

بندر الحربي
بندر الحربي عدد التعليقات : 139
منذ ساعة
ماعاد ندري من نصدق كلن يفتي من عنده

الشكوى لله
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14912
منذ 53 دقيقة
اللهم ألطف بنا فأنت بنا راحم .. وأغفر لنا وتقبل منا .. إنك على ما تشاء قدير

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