وزير الطاقة الإماراتي يشكر المملكة لجهودها في التوصل إلى اتفاق "أوبك بلس"

أبو ظبي (صدى):
قدم وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، الشكر للملكة العربية السعودية على جهودها للتوصل إلى اتفاق أوبك بلس.
فيما ثمن وزير النفط الكويتي الدكتور محمد الفارس، جهود وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان لجمع شمل أوبك بلس.
كما أكد "الفارس" على الترابط الخليجي من خلال التواصل الكامل بين المملكة العربية السعودية والإمارات.
وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا يفيد بتصريح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال رده سؤال أحد الصحفيين:"ما يجمعنا مع الإمارات أكبر بكثير مما تكتبونه في تقاريركم للأسف، هل أنا صحيح هنا".
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