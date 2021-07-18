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بالفيديو .. مواطنون يروون معاناتهم من تأخر تسليم وحداتهم السكنية بالدمام

منذ ساعة
1473
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بالفيديو .. مواطنون يروون معاناتهم من تأخر تسليم وحداتهم السكنية بالدمام

الدمام (صدى):
روى بعض المواطنين في الدمام معاناتهم من تأخر تسليم وحداتهم السكنية بأحد المشاريع التي تشرف عليها وزارة الإسكان.

وقال المواطن "سلطان الشاهين" أنه الشركة المنفذة للمشروع لم تقوم بتسليم المستفيدين الوحدات السكنية في المواعيد التي تم تحديدها مسبقًا، لافتا إلى أنه دفع أقساط كاملة لمدة 36 شهرًا لكن منزله لم يكتمل برغم أنه كان من المفترض أن يتم تسليمها في يناير 2020.

ومن جهته، رفض المواطن "عبدالله عواجي" الحل الذي قدمته الشركة المنفذة للمشروع والمتمثل بإعادة الأموال للمشترين، مبررًا سبب رفضه بأن إعادة الأموال ستدخله في دوامة لا نهاية لها، فضلا عن ارتفاع أسعار أراضي المنطقة، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وذكر متضرر آخر أنه وقع عقود مع الشركة المطورة والشركة التمويلية من 2018، على أن يستلم منزله في 1 إبريل 2020، لافتا إلى أن الشركة أعطته مواعيد وهمية، ولا يوجد مصداقية في أوقات التسليم، فضلا عن أن المسؤولين عن المشروع قالوا له أنه ليس أمامه سوى خيارين"الانتظار أو الإلغاء"، مشيرًا إلى أنه خاطب الجهات المعنية ووزارة الإسكان بشأن مشكلته لكن دون جدوى.

الدمام
وزارة الإسكان
منزل
شركة
وحدة سكنية

التعليقات

جاسم
جاسم عدد التعليقات : 142
منذ 46 دقيقة
الله يعينكم
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 142
منذ 46 دقيقة
الله يعينكم
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 142
منذ 43 دقيقة
هذا علشان يبيعونها بعد ما تأخذون فلوسكم بسعر أعلى على مشترين آخرين واضح من الشروط أما انتظر او خذ فلوسك كليهما أمر مر

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أحدث التعليقات

4lovex2
جميع البقلويات مفيدة وخاصةً اللوز والحمص والفول والعدس جميعها رائعة ومفيدة للقلب والجسم
4lovex2
امريكا بلد فاشل وغبي دائماً يقبضون على مجرمين خطرين وفقط يسجنونهم والأفضل إعدامهم
بوخالد
الزبدة راح يزيدون الانتاج بمعدل ٤٠٠ الف برميل يومياً والله يستر ماتنزل الاسعار وياكلها المواطن
4lovex2
هي غبية تخاطر بنفسها وتتحدى عظمة الخالق عزوجل تسلق الجبال يعتبر انتحاري وليس برياضة ! وحتى التفحيط والتدخين وغيره...الخ كل هذه المساوئ تعتبر انتحاريه.
جاسم
هذا علشان يبيعونها بعد ما تأخذون فلوسكم بسعر أعلى على مشترين آخرين واضح من الشروط أما انتظر او خذ فلوسك كليهما أمر مر

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