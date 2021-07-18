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وزير الطاقة لصحفي: ما يجمعنا مع الإمارات أكبر بكثير مما تكتبونه في تقاريركم "فيديو"

منذ ساعة
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وزير الطاقة لصحفي: ما يجمعنا مع الإمارات أكبر بكثير مما تكتبونه في تقاريركم "فيديو"

الرياض (صدى):
قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال رده سؤال أحد الصحفيين:"ما يجمعنا مع الإمارات أكبر بكثير مما تكتبونه في تقاريركم للأسف، هل أنا صحيح هنا".

ومن جانبه، علق وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، على سؤال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قائلا:"100% أنت محق سمو الأمير".

يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أوضح في مؤتمر صحفي خلال ختام اجتماع تحالف "أوبك +"،اليوم الأحد، على العمل على إنهاء مستويات الخفض في إنتاج النفط المعمول بها عند 5.8 مليون برميل يوميا بنهاية شهر سبتمبر من العام 2022 إذا سمحت ظروف السوق النفطية.

الأمير عبدالعزيز بن سلمان
وزارة الطاقة
اجتماع
أوبك
سهيل المزروعي

التعليقات

بوخالد
بوخالد عدد التعليقات : 1
منذ 39 دقيقة
الزبدة راح يزيدون الانتاج بمعدل ٤٠٠ الف برميل يومياً والله يستر ماتنزل الاسعار وياكلها المواطن

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أحدث التعليقات

4lovex2
جميع البقلويات مفيدة وخاصةً اللوز والحمص والفول والعدس جميعها رائعة ومفيدة للقلب والجسم
4lovex2
امريكا بلد فاشل وغبي دائماً يقبضون على مجرمين خطرين وفقط يسجنونهم والأفضل إعدامهم
بوخالد
الزبدة راح يزيدون الانتاج بمعدل ٤٠٠ الف برميل يومياً والله يستر ماتنزل الاسعار وياكلها المواطن
4lovex2
هي غبية تخاطر بنفسها وتتحدى عظمة الخالق عزوجل تسلق الجبال يعتبر انتحاري وليس برياضة ! وحتى التفحيط والتدخين وغيره...الخ كل هذه المساوئ تعتبر انتحاريه.
جاسم
هذا علشان يبيعونها بعد ما تأخذون فلوسكم بسعر أعلى على مشترين آخرين واضح من الشروط أما انتظر او خذ فلوسك كليهما أمر مر

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