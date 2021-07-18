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مشهوره بعد طلاقها : لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين
منذ 4 ساعات
1472
1
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التعليقات
ابوبدر
عدد التعليقات : 3787
منذ ساعة
تعبتي المؤمنين من بعدك .. وانتم عاد تعرفون الايمان زين وكنكم ضمنتوا الجنة الله المستعان والدليل انكم تسوون كل شيء غلط ولا تفكرون باي عقاب او عذاب . ياهملالي
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أحدث التعليقات
4lovex2
جميع البقلويات مفيدة وخاصةً اللوز والحمص والفول والعدس جميعها رائعة ومفيدة للقلب والجسم
4lovex2
امريكا بلد فاشل وغبي دائماً يقبضون على مجرمين خطرين وفقط يسجنونهم والأفضل إعدامهم
بوخالد
الزبدة راح يزيدون الانتاج بمعدل ٤٠٠ الف برميل يومياً والله يستر ماتنزل الاسعار وياكلها المواطن
4lovex2
هي غبية تخاطر بنفسها وتتحدى عظمة الخالق عزوجل تسلق الجبال يعتبر انتحاري وليس برياضة ! وحتى التفحيط والتدخين وغيره...الخ كل هذه المساوئ تعتبر انتحاريه.
جاسم
هذا علشان يبيعونها بعد ما تأخذون فلوسكم بسعر أعلى على مشترين آخرين واضح من الشروط أما انتظر او خذ فلوسك كليهما أمر مر
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