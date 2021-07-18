صورة نادر للحرم المكي أثناء توسعة الملك سعود في السبعينات الميلادية

(صدى):
وثقت صورة نادرة مظهر الحرم المكي في مكة المكرمة أثناء توسعة الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله - .
وتظهر في الصورة منارتي باب العمرة تحت الإنشاء في السبعينيات الميلادية.
وأولت المملكة اهتمامًا خاصًا بمشاريع توسعة المسجد الحرام بدأها الملك المؤسس عبدالعزيز في العام 1344 هـ.
وكشف الملك المؤسس آنذاك عن التوسعة الأولى، فيما أكمل الملك سعود التوسعة الثانية ومن بعده الملك فيصل ثم الملك خالد.
بينما تم الانتهاء من مراحل التوسعة الأولى والثانية في العام 1396 هـ إبان حكم الملك خالد.
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