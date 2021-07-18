نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

صورة نادر للحرم المكي أثناء توسعة الملك سعود في السبعينات الميلادية

منذ 3 ساعات
492
صورة نادر للحرم المكي أثناء توسعة الملك سعود في السبعينات الميلادية

(صدى):
وثقت صورة نادرة مظهر الحرم المكي في مكة المكرمة أثناء توسعة الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله - .

وتظهر في الصورة منارتي باب العمرة تحت الإنشاء في السبعينيات الميلادية.

وأولت المملكة اهتمامًا خاصًا بمشاريع توسعة المسجد الحرام بدأها الملك المؤسس عبدالعزيز في العام 1344 هـ.

وكشف الملك المؤسس آنذاك عن التوسعة الأولى، فيما أكمل الملك سعود التوسعة الثانية ومن بعده الملك فيصل ثم الملك خالد.

بينما تم الانتهاء من مراحل التوسعة الأولى والثانية في العام 1396 هـ إبان حكم الملك خالد.

                                                                           اقرأ أيضًــا:

بالفيديو.. قصة تحول "الحرم المكي" من 500 مترًا إلى 1,5 مليون مترًا

 

مكة المكرمة
الملك سعود
الحرم المكي
الملك المؤسس
منارتي باب العمرة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هذه تنام ١٦ ساعة من التعب .. النطنطة مع الكورة مرهقة جداً لها
د محمد ماجد بخش
صورة مؤثرة لها مع بعلها من زمن الغرور
د محمد ماجد بخش
من البديهيات أن نفكر من هن ما مصلحتهن ماذا يريدن وأخيراً من يقف معهن كيف نكتفي شرورهن هل هي طريقة اللعب 1 5 4...
د محمد ماجد بخش
بلص تعني positive ✨ فوق النخل فوق يابا .. باليني بلوة
د محمد ماجد بخش
هذا اسمه الإعصار الفكري البدني .. حب التحدي والإقبلل وحب التقدير على المغامرة

أخر الأخبار

"الحج والعمرة": للحاج حرية التنقل في مشعر منى وفق الإجراءات الاحترازية
"الحج والعمرة": للحاج حرية التنقل في مشعر منى وفق الإجراءات الاحترازية
منذ 15 دقيقة 1134
الداخلية: الغرامات والسجن في انتظار مخالفي أنظمة الحج (فيديو)
الداخلية: الغرامات والسجن في انتظار مخالفي أنظمة الحج (فيديو)
منذ 22 دقيقة 1172
سعود الصرامي: النصر سبق الهلال والأهلي المصري في الوصول للعالمية
سعود الصرامي: النصر سبق الهلال والأهلي المصري في الوصول للعالمية
منذ 23 دقيقة 1163
بالفيديو .. الصحة : لا إصابات بكورونا بين الحجاج والرصد مستمر لنهاية الحج
بالفيديو .. الصحة : لا إصابات بكورونا بين الحجاج والرصد مستمر لنهاية الحج
منذ 35 دقيقة 1197
حادث سير يتسبب في طلاق امرأة من زوجها
حادث سير يتسبب في طلاق امرأة من زوجها
منذ 50 دقيقة 1095
الدفاع المدني يرفع جاهزيته في مشعر منى لاستقبال الحجاج
الدفاع المدني يرفع جاهزيته في مشعر منى لاستقبال الحجاج
منذ 57 دقيقة 1190
صناعة كسوة الكعبة من نسيج الحرير بين الماضي والحاضر
صناعة كسوة الكعبة من نسيج الحرير بين الماضي والحاضر
منذ ساعة 1222
الأمطار الغزيرة تتسبب في انهيار منازل الطين القديمة بالأفلاج "فيديو"
الأمطار الغزيرة تتسبب في انهيار منازل الطين القديمة بالأفلاج "فيديو"
منذ ساعة 1413
"الذيابي" يوجه نصائح للمصابين بارتفاع ضغط الدم خلال عيد الأضحى 
"الذيابي" يوجه نصائح للمصابين بارتفاع ضغط الدم خلال عيد الأضحى 
منذ ساعة 1492
حظر جلوس الحجاج على الأرض أو المسطحات الخضراء بمشعر عرفات (فيديو)
حظر جلوس الحجاج على الأرض أو المسطحات الخضراء بمشعر عرفات (فيديو)
منذ ساعة 1318