إختتام فعالية همسات للفنون التشكيلية وصحتك تهمنا

ريتاج العيسى - نوف العبدالله (صدى):
نظم فريق همسات الثقافي التابع لمركز التنمية الإجتماعية بالأحساء بقيادة الأستاذ هلال العيسى بالتعاون مع النطاق الشمالي بوحدة التوعيةً وتعزيز الصحة بصحة المجتمع بالأحساء بقيادة الأستاذة نعيمة السيف المعرض الصحي التوعوي الثقافي المنوع بعنوان صحتك تهمنا بحديقة المحيرس بالمبرز و افتتح المعرض المشرف التنفيذي لإدارة صحة المجتمع بالتجمع الصحي والمشرف الفني للنطاق الشمالي ومشرفة وحدة التوعيةً وتعزيز الصحة بصحة المجتمع ومساعدة مشرفة التمريض بالنطاق الشمالي و لقد تم عمل عدة أركان توعوية ( الرضاعة الطبيعية - فقر الدم - سلامة الغذاء - السمنة والرياضة - السكر والضغط - الماء والصحة العامة - التدخين وفحص الرئة -أمراض الكبد الفيروسي - ركن ترشيد استهلاك الأدوية -كورونا وغسيل الأيدي - طب الاسنان - العلاج التنفسي - التغذية العامة - ركن تسجيل الاستبيان ٩٣٧ المتجول'
بالإضافة إلى اركان الأسر المنتجة والأركان الثقافية والفنية المتنوعة من أركان الرسم المباشر وعرض اللوحات الفنية المتنوعة لفنانين همسات الثقافي أشاد جميع الضيوف والزوار على حسن الإعداد والتنسيق للمعرض وتقديم المادة التوعوية من اجل الوصول لمجتمع صحي خالي من الأمراض باذن الله وكان عدد المستفيدين لليوم الاول على جميع الأركان قرابة ال ٥٠٠ زائر
وتحدثت إلينا طالبة الأسنان اثير العبداللطيف المشاركة التطوعية بحد ذاتها هي أمر ممدوح ومحمود ومطلب لكل فرد بالمجتمع ' وسعيدة بالتنظيم القائم على كافة الأركان والاهتمام بالتفاصيل على الصعيد العلمي والعملي ' وتطلعاتنا لرفع مستوى الوعي الفكري المجتمعي
ومن لجنة التنظيم البندري الهبوب الفعالية جميله ومتميزة وفيها روح العمل التطوعي والتعاون الفعال
وأثناء الجولة التقينا بطالبة الأسنان قطوف الزيد قائلة الفعالية جدا رائعة وبوركت الجهود في التنظيم والترتيب وأداء المتطوعين كام مميز ومثير الإهتمام '' وأنا شخصيا استمتعت وحصلت على شرف خدمة شريحة من مجتمعي للتثقيف الصحي الذي هو دور كل ممارس صحي'
وصرحت المتطوعة حوراء الشخص الفعالية منوعة وفيها تنمية للمواهب وتنوع ثقافي فني وصحي' والكثير من الأركان التي تخدم المجتمع مثل كورونا والعلاج التنفسي والسرطان والرضاعة الطبيعية وغيرهم من الأشياء المفيدة' وكلي فخر بفريقي همسات الثقافي الذي يبادر دوما للتطوع من أجل أفراد المجتمع
وقالت الفنانة التشكيلية نوف الهبوب
ممتعة كانت المشاركة وفيها نلتقي مع نخبة من فنانات همسات بالأحساء ' وتتم تبادل الخبرات الفنية' واتقدم بالشكر للجهود المبذولة لتوفير الراحة والاهتمام لنا ك مشاركين '
والفنانة التشكيلية أروى الحسن بدوها تحدثت إلينا هي المشاركة الأولى لي مع همسات الثقافي جدا سعيدة ومبسوطة والفعالية بنظري كانت جبارة وشاملة لكافة المجالات.
وإنني فخورة بالإشتراك مع همسات الثقافي
وبتصريح للفنانة أنفال العيسى ' الشعور جدا جميل وحلو وهي مشاركتي الأولى والحمدلله لتواجدي بهذا الفريق المتعاون والذي دوما يتقدم بالسؤال لأي نقص للمشاركين والشكر لقائد الفريق المتفاني بعمله هلال العيسى الذي حراكه واضح للجميع أثناء الفعالية '
وقالت دانه الصالح تخصص علاج تنفسي الفعالية جميلة مرتبه وسعيدة بالمشاركة وكانت متكاملة بوجود الأقسام الصحية وشعور بالحماس والفخر للمشاركة بفريق همسات الثقافي' الذي وصل صداه لكافة قرى ومدن الأحساء بالأنشطة التطوعية المتنوعة '
وبدورها الفنانة التشكيلية ساره الهداف قائلة التميز دائما لهمسات والنشاط جميل وتواجد الفنانات دافع لنا بالعطاء وأنني مشاركة بالرسم المباشر وعرض اللوحات الفنية
والفنانة زينب البخيتان تخصص الفنون خريحة جامعه فيصل '
بحديثها قالت عجبني التنظيم وتنسيق الأركان وتكاتف الفريق وأعضاء التنظيم للظهور بهذا النجاح الجميل الذي كان واضحا على الزوار
والشكر موصول لكل المنظمين والمشرفين
وفي حديث خاص للمشرف العام للفعالية وفريق همسات الثقافي الأستاذ هلال العيسى ' وجهنا له السؤال ماهو الهدف من هذه الفعاليات والأنشطة ' وما هو القادم لهمسات ' فتحدث العيسى قائلا
الهدف الأساسي هو توعية المجتمع من بعض الأمراض المنتشرة والمحافظة على الصحة العامة لكافة أفراد المجتمع ' ليكون مجتمع واعي صحي مثقف وله علم ودراية
وكذلك من أهدافنا تنمية المواهب الشابة بشتى المجالات الفنية الصحية الثقافية وغيرها '' وايضا نسعى لتثقيف المجتمع على العمل التطوعي الإنساني الذي تسعى حكومتنا الرشيدة إلى وصول المتطوعين إلى مليون متطوع '
كذلك بمثل هذه الأنشطة نعزز قيمة التطوع الذي فيه خدمة إنسانية غير ربحية وفيه كذلك تطوير للمهارات مثل التواصل مع شرائح المجتمع وكذلك الإلقاء والقيادة والتنسيق والإشراف فهذه المهارات وغيرها تتطور مع الممارسة '
والأيام القادمه لدينا الكثير من البرامج والفعاليات والدورات التدريبية والورش والأمسيات الأدبية مع نخبة من شاعرات الوطن العربي
وكان من ضمن المشاركين
شفاء الصباح ' فاطمه الصالح ' بثينه الوصيبعي' غدير البن أحمد ' غدير الحاجي 'فاطمه الجطيل' الجازي الهبوب' كوثر الموسوي ' حنان السبيعي' زينب الجويهر 'ريم وساره المطير' مريم العطافي ' رغد وشهد الموسى والطفلة كيندا العنزي والطفل سلمان الصالح '
أنوار وساره المحيميد' والزهراء الناصر' ' والمصورة روان المحسن وماجد العبداللظيم ' وأحمد الغريب ونجاة المحيسن' ومياده الحمد'
ضحى وسجى القطان 'أحمد المريحل
والياس العنزي' وعواطف أحمد. وفاطمه الغنام وعمر الحربي وعمار العبدالله وياسمين الشويش' واسيل الأحمد ورباب السماعيل' والمنسقة آيات الطرفاوي والنائبة نوف يوسف العبدالله ' والإعلامي عدنان الغزال وجاسم العبود'
وفي ختام الفعالية قدم همسات الثقافي الهدايا لأكثر من ٥٠ مشاركة ومشارك نظير جهوودهم المبذولة لنجاح الفعالية وكذلك الشكر للأستاذة نعيمة السيف للتنسيق المتميز للأقسام الصحية ولكافة المشاركين للقسم الصحي والفني والتنظيمي .