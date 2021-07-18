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رسالة مؤثرة من دلال عبدالعزيز لزوجها الراحل سمير غانم:"شد حيلك"

منذ 3 ساعات
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رسالة مؤثرة من دلال عبدالعزيز لزوجها الراحل سمير غانم:"شد حيلك"

القاهرة (صدى):
وجهت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز رسالة مؤثرة إلى زوجها الفنان الراحل سمير غانم، قائلة:"قولوا لسمير أني كويسة، وخلوه يشد حيله".

ووفقا لمصدر من داخل المستشفى التي تتلقى فيه الفنانة دلال عبدالعزيز، فإنها لا تستطيع الحديث ولكنها كتبت ورقة "أري\ رؤية سمير" للاطمئنان عليه، حيث أنها لم تراه منذ شهرين ونصف.

وكان الأطباء المشرفين على علاج الفنانة دلال عبدالعزيز، قالوا إنها حالتها الصحية غير جيدة مثلها تماماً فطلبت دلال دخول ابنتها دنيا لتطلب منها رؤية والدها.

يذكر أن دلال عبدالعزيز لم تعلم حتى الآن بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم، خشية من تدهور حالتها الصحية.

 

دنيا سمير غانم
فيروس كورونا
سمير غانم
دلال عبدالعزيز
لقاح كورونا

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