كورونا تضرب أعضاء الوفد الجنوبي الإفريفي في أولمبياد طوكيو

وكالات (صدى):
أصيب 3 من أعضاء فريق الرجال لكرة القدم بالوفد الجنوبي الإفريقي المتواجد في العاصمة اليابانية بـ "كورونا"، وذلك خلال تواجدهم للمشاركة في أولمبياد طوكيو الذي ينطلق في 23 الحالي.
وأعلن الوفد أن اللاعبين هما "ثابيسو مونياني وكوماهيلو ماهلاتسي"، أما الإصابة الثالثة لمحلل الفيديو ماريو ماشا، حيث يخضع الجميع في العزل الصحي.
أما نتائج باقي الفريق فجاءت نتائجه سلبية مرتين، حيث تم اختبار جميع أعضاء وفد جنوب إفريقيا بشكل يومي منذ وصولهم الى القرية الأولمبية في العاصمة اليابانية.
وذكر الوفد أيضًا أن هناك عضو رابع جاءت نتيجته ايجابية في الوفد الأولمبي لجنوب إفريقيا، وهو مدرب منتخب الركبي سبعة نيل باول.
ويتواجد العضو الرابع في منشأة معزولة في المدينة اليابانية حيث يوجد المنتخب في معسكر تدريبي.