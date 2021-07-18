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الكشف عن طبيعة مرض ياسمين عبد العزيز

منذ 10 دقائق
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الكشف عن طبيعة مرض ياسمين عبد العزيز

القاهرة (صدى):
كشفت مصادر عن تفاصيل الحالة الصحية التي تمر بها الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز حيث أكدت أنها بحالة صحية خطيرة، إثر خطأ طبي أثناء إجراء عملية جراحية كبيرة أدى لتدهور حالتها الصحية.

وأوضحت المصادر أن الفنانة كانت تجري عملية استئصال ورم لمفاوي في الرحم، إلا أن الخطأ الطبي وصل بها إلى هذه النتيجة، موضحة أنه تبين بعد العملية حدوث خطأ جراحي يستلزم بقاءها في العناية المركزة وتجهيزها لجراحة ثانية.

وكتب الفنان أحمد حلمي، عبر «استوري إنستجرام» الخاص به، أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز تخضع لعملية جراحية صعبة، وأرفق صورة للفنانة معلقا "أختي الغالية ياسمين بتعمل عملية صعبة ممكن تدعولها تقوم بالسلامة".

وخلال الساعات الماضية، أعلن أحمد العوضي خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية عبر حسابه بـ«فيس بوك» قائلا: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحييبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها".

مرض
خطأ طبي
ياسمين عبد العزيز
ورم لمفاوي

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أحدث التعليقات

اللهم انا مغلوبون فانتصر
ومن كلامك ... انك انت وصلت الي اذا كان لكل قاعده شوتذ
اللهم انا مغلوبون فانتصر
معنا كلامك ... وما حصلك يحارب الناجح و يصل الفاشل
د محمد ماجد بخش
طبعا
خبير زمانه
للاسف يقال لهم محللين رياضيين ونقاد وهم مشجعين متعصبين لانديتهم كانهم اطفال شوارع هذا اعلامنا الرياضي وهذه حقيقته
الريان
اخس ياشايب

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