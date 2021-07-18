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" الصحة " تؤكد على أهمية تحصين جميع منسوبي التعليم بلقاح كورونا قبل العودة الحضورية 

منذ 35 دقيقة
1332
" الصحة " تؤكد على أهمية تحصين جميع منسوبي التعليم بلقاح كورونا قبل العودة الحضورية 

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الصحة، على أهمية تحصين جميع منسوبي التعليم بلقاح فيروس كورونا قبل العودة الحضورية للعام الدراسي المقبل.

ويأتي ذلك حفاظا على سلامة المجتمع التعليمي، ونظرا لأهمية أولوية قطاع التعليم خلال هذه المرحلة.

ودعت وزارة الصحة جميع طلبة التعليم العام والجامعي والتدريب التقني من 12 عاما فما فوق، والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة التدريبية والإداريين بسرعة الحصول على المواعيد لتلقي اللقاحات من خلال 587 مركزة بالمملكة.

وأشارت:"كما يمكنهم تلقي اللقاحات من خلال مسارات مخصصة لهم في بعض هذه المراكز في الجامعات".

وزارة الصحة
العام الدراسي
فيروس كورونا
منسوبي التعليم
لقاح كورونا
تحصين
العودة الحضورية

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أحدث التعليقات

اللهم انا مغلوبون فانتصر
ومن كلامك ... انك انت وصلت الي اذا كان لكل قاعده شوتذ
اللهم انا مغلوبون فانتصر
معنا كلامك ... وما حصلك يحارب الناجح و يصل الفاشل
د محمد ماجد بخش
طبعا
خبير زمانه
للاسف يقال لهم محللين رياضيين ونقاد وهم مشجعين متعصبين لانديتهم كانهم اطفال شوارع هذا اعلامنا الرياضي وهذه حقيقته
الريان
اخس ياشايب

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