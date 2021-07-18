نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الفوائد الغذائية بين اللحوم النباتية والحيوانية ليست متساوية

منذ 25 دقيقة
1169
الفوائد الغذائية بين اللحوم النباتية والحيوانية ليست متساوية

أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة "ديوك" الأمريكية أن الفوائد الغذائية بين اللحوم المصنوعة من النبات واللحوم الحيوانية، ليست متساوية.

ووجد الباحثون خلال إجراء الدراسة أن ملصقات التغذية في اللحوم النباتية تتشابه إلى حد كبير مع لحم البقر الحيواني.

وتأكد الباحثون أن لحم البقر يحتوي على 22 ناتجا أيضيا كانت تفتقر إليها بدائل اللحوم "اللحم النباتي"، بما في ذلك العديد من الأحماض الأمينية والفيتامينات.

أما أحماض أوميغا 3 الدهنية والجلوكوزامين والكرياتين، تم العثور عليها بكميات أكبر في عينات اللحم البقري الحيواني.

وأكدت الدراسة أيضًا على ضرورة تناول اللحوم النباتية لأن منتجات اللحوم النباتية تحتوي على 31 مستقلبًا كانت مفقودة في اللحم الحيواني.

وتتضمن تلك الفوائد فيتامين ج، ومادة فيتوسترولس، وهي عبارة عن مركبات موجودة بشكل طبيعي في أغشية الخلايا النباتية.

 

دراسة
اللحوم النباتية
اللحوم الحيوانية
لحم البقر
الخلايا النباتية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

اللهم انا مغلوبون فانتصر
ومن كلامك ... انك انت وصلت الي اذا كان لكل قاعده شوتذ
اللهم انا مغلوبون فانتصر
معنا كلامك ... وما حصلك يحارب الناجح و يصل الفاشل
د محمد ماجد بخش
طبعا
خبير زمانه
للاسف يقال لهم محللين رياضيين ونقاد وهم مشجعين متعصبين لانديتهم كانهم اطفال شوارع هذا اعلامنا الرياضي وهذه حقيقته
الريان
اخس ياشايب

أخر الأخبار

هيئة الزكاة تعلن عن إقامة مزاد علني لبيع "باصات" في جمرك ميناء ينبع
هيئة الزكاة تعلن عن إقامة مزاد علني لبيع "باصات" في جمرك ميناء ينبع
منذ 5 دقائق 1143
بالفيديو.. تخصيص قوات طوارئ لمكافحة الشغب والإرهاب بموسم الحج
بالفيديو.. تخصيص قوات طوارئ لمكافحة الشغب والإرهاب بموسم الحج
منذ 7 دقائق 1178
الكشف عن طبيعة مرض ياسمين عبد العزيز
الكشف عن طبيعة مرض ياسمين عبد العزيز
منذ 9 دقائق 310
الفوائد الغذائية بين اللحوم النباتية والحيوانية ليست متساوية
الفوائد الغذائية بين اللحوم النباتية والحيوانية ليست متساوية
منذ 25 دقيقة 1169
القيصومة ورفحاء أعلى المدن حرارة لهذا اليوم
القيصومة ورفحاء أعلى المدن حرارة لهذا اليوم
منذ 28 دقيقة 1251
" الصحة " تؤكد على أهمية تحصين جميع منسوبي التعليم بلقاح كورونا قبل العودة الحضورية 
" الصحة " تؤكد على أهمية تحصين جميع منسوبي التعليم بلقاح كورونا قبل العودة الحضورية 
منذ 35 دقيقة 1328
بالفيديو.. ربط تذاكر الفعاليات الترفيهية بتطبيق توكلنا
بالفيديو.. ربط تذاكر الفعاليات الترفيهية بتطبيق توكلنا
منذ 36 دقيقة 1240
بالفيديو.. قصة تحول "الحرم المكي" من 500 مترًا إلى 1,5 مليون مترًا
بالفيديو.. قصة تحول "الحرم المكي" من 500 مترًا إلى 1,5 مليون مترًا
منذ ساعة 1587
مشاورات لتقديم موعد انطلاق الدوري
مشاورات لتقديم موعد انطلاق الدوري
منذ ساعة 1817
«الصحة»: تسجيل 1055 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1055 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة 1647