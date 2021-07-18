الفوائد الغذائية بين اللحوم النباتية والحيوانية ليست متساوية

أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة "ديوك" الأمريكية أن الفوائد الغذائية بين اللحوم المصنوعة من النبات واللحوم الحيوانية، ليست متساوية.
ووجد الباحثون خلال إجراء الدراسة أن ملصقات التغذية في اللحوم النباتية تتشابه إلى حد كبير مع لحم البقر الحيواني.
وتأكد الباحثون أن لحم البقر يحتوي على 22 ناتجا أيضيا كانت تفتقر إليها بدائل اللحوم "اللحم النباتي"، بما في ذلك العديد من الأحماض الأمينية والفيتامينات.
أما أحماض أوميغا 3 الدهنية والجلوكوزامين والكرياتين، تم العثور عليها بكميات أكبر في عينات اللحم البقري الحيواني.
وأكدت الدراسة أيضًا على ضرورة تناول اللحوم النباتية لأن منتجات اللحوم النباتية تحتوي على 31 مستقلبًا كانت مفقودة في اللحم الحيواني.
وتتضمن تلك الفوائد فيتامين ج، ومادة فيتوسترولس، وهي عبارة عن مركبات موجودة بشكل طبيعي في أغشية الخلايا النباتية.