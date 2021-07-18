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‏وزير الطاقة: سننهي التخفيضات في سبتمبر 2022 إذا سمحت الظروف

منذ ساعتين
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‏وزير الطاقة: سننهي التخفيضات في سبتمبر 2022 إذا سمحت الظروف

الرياض (صدى):
أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع تحالف "أوبك بلس" اليوم الأحد، على العمل على إنهاء مستويات الخفض في إنتاج النفط المعمول بها عند 5.8 مليون برميل يوميا بنهاية شهر سبتمبر من العام 2022 "إذا سمحت ظروف السوق النفطية".

وكشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن تلقيه خطابا من نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك يؤكد فيه دعم روسيا قرار مجموعة "أوبك بلس" التي أعلنت بختام اجتماعها الأحد تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 2022 بدلاً من أبريل المقبل.

ومن جانبه، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أن الإمارات ملتزمة بمجموعة "أوبك بلس" ودائما نعمل ضمنها ومعها وبذل قصارى جهدنا لتحقيق التوازن في السوق.

وأشار الوزير الإماراتي إلى أن بلاده "كانت ملتزمة من حيث الاتفاقيات المنصوص عليها، ونشكر السعودية ووزير الطاقة السعودي على هذا الجهد لما وصلنا له اليوم من اتفاق".

وأقرت المجموعة زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتباراً من شهر أغسطس المقبل، فيما بلغ الالتزام باتفاقية الإنتاج بين الدول الأعضاء ما نسبته 113% خلال شهر يونيو الماضي.

وزير الطاقة
إنتاج النفط
أوبك بلس

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14896
منذ 13 دقيقة
طبعا

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أحدث التعليقات

اللهم انا مغلوبون فانتصر
ومن كلامك ... انك انت وصلت الي اذا كان لكل قاعده شوتذ
اللهم انا مغلوبون فانتصر
معنا كلامك ... وما حصلك يحارب الناجح و يصل الفاشل
د محمد ماجد بخش
طبعا
خبير زمانه
للاسف يقال لهم محللين رياضيين ونقاد وهم مشجعين متعصبين لانديتهم كانهم اطفال شوارع هذا اعلامنا الرياضي وهذه حقيقته
الريان
اخس ياشايب

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