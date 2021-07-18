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رئيس نادي ضمك: كل ناد ملتزم بسداد ديونه بنفسه.. وأطمح لبناء فندق في خميس مشيط

منذ ساعتين
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رئيس نادي ضمك: كل ناد ملتزم بسداد ديونه بنفسه.. وأطمح لبناء فندق في خميس مشيط

ماجد محمد (صدى):
قال صالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك أن اجتماع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة شهد نقاشات مهمة جدا على رأسها نفي الفيصل لموضوع تسديد الديون للأندية

وأوضح أن الفيصل كان واضحا وصريحا مع رؤساء الأندية السعودية بشأن سداد الديون، إذ قال إن على كافة الأندية الالتزام بمعايير الحوكمة والكفاءة المالية، وإن كل ناد ملتزم بسداد ديونه بنفسه ، بحسب الشرق الأوسط

وأضاف أبو نخاع أن عددا من رؤساء الأندية طالب بإعلان عقوبات ضد الحكام السعوديين الذين يخطئون في قراراتهم أثناء المباريات في دوري المحترفين السعودي وبقية المسابقات المحلية، لكن هذه الفكرة والمطالب قوبلت برفض تام من الفيصل

وأكد رئيس نادي ضمك أن فريقه يسير بخطى واثقة لتثبيت نفسه في الدوري السعودي للمحترفين، مستغربا من المطالب أن يكون منافسا مثل الفيصلي والتعاون، مبينا أن النادي يجهز البنى التحتية في خميس مشيط لأجل أن يكون النادي جاذبا ومميزا من الناحية الاستثمارية منها إنشاء وبناء 7 ملاعب للتدريب منها ملعبان جاهزان حاليا على أن يستكمل بناء بقية الملاعب في الموسم الجديد.

وأشار إلى أن النادي يعمل على بناء «بوليفارد آخر» في مدينة خميس مشيط يكون ريعه المالي على النادي على أن يكون بحدود 5 ملايين ريال في السنة الواحدة، كما أنه يطمح لبناء فندق في خميس مشيط يكون واجهة للمدينة وكذلك للنادي ليكون منتجعا رياضيا يستضيف فيه المنتخبات السعودية والأندية المحلية والخليجية والعربية والعالمية.

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أحدث التعليقات

اللهم انا مغلوبون فانتصر
ومن كلامك ... انك انت وصلت الي اذا كان لكل قاعده شوتذ
اللهم انا مغلوبون فانتصر
معنا كلامك ... وما حصلك يحارب الناجح و يصل الفاشل
د محمد ماجد بخش
طبعا
خبير زمانه
للاسف يقال لهم محللين رياضيين ونقاد وهم مشجعين متعصبين لانديتهم كانهم اطفال شوارع هذا اعلامنا الرياضي وهذه حقيقته
الريان
اخس ياشايب

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