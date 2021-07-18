بالفيديو.. سيدة تقتحم منزل بعدما تركت مقود سيارتها على سرعة جنونية

واشنطن (صدى):
تسببت سيدة في تصادم سيارتين قبل اقتحامها منزل في ولاية أوهايو الأمريكية بعد أن أفلتت مقود سيارتها بسرعة 190كم/ساعة لتختبر إيمانها بالله ورحمته بها على حد اعتقادها.
وكانت السيارة التي تقودها السيدة تقل ابنتها البالغة من العمر 11 عاما حينما حصل الحادث، إلا أن أحدا لم يصب بأذى.
ووصلت دورية الشرطة إلى مكان الحادث، الذي وقع بعد منتصف الليل، وتبين أن السيارة اصطدمت في البداية بعمود للكهرباء ثم سيارتين لينتهي بها المطاف داخل منزل فارغ من السكان.
وعندما سأل الضباط السيدة عن ما حدث معها، أجابتهم بأنها تمر بمشاكل متراكمة بعد فقدانها وظيفتها، ولهذا تركت الله يتحكم بالقيادة، وخضعت لفحوص الكحول والمخدرات فجاءت النتائج سلبية، كما لم يتبين في تاريخ سجلها الطبي أي اختلال عقلي.