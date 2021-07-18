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إلغاء مباراة الهلال الودية ضد بينزغاو النمساوي

منذ ساعتين
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إلغاء مباراة الهلال الودية ضد بينزغاو النمساوي

ماجد محمد (صدى):
أكد نادي بينزغاو النمساوي، على إلغاء مباراته الودية ضد نادي الهلال، التي كان مقررا أن تقام، الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية، فيما يواصل الهلال استعداداته في معسكره الخارجي المقام حاليا في النمسا استعدادا للموسم الرياضي الجديد الذي سينطلق في منتصف شهر أغسطس المقبل.

وفي وقت سابق، حدد الهلال خوضه 5 مباريات ودية خلال معسكره الإعدادي الخارجي بالنمسا، كان من المفترض أن يستهلها أمام بينزغاو، ثم يواجه الخميس نظيره بانسيفو الصربي على ملعب سيبودين، وبعدها يخوض مباراة الأحد الـ25 من يوليو، لم يحدد الطرف الذي سيواجهه بعد.

وأعلن نادي فنربخشة التركي، عن خوض مواجهة ودية ضد الهلال، بينما يلعب فنربخشة مواجهاته الودية أمام أودينيزي الإيطالي في الـ24 من يوليو، ثم مواجهة تابور سيزانا السلوفيني في الـ27 من يوليو، والهلال يوم الـ30 من يوليو.

 

 

الهلال
الطقس
الأحوال الجوية
بينزغاو النمساوي

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أحدث التعليقات

اللهم انا مغلوبون فانتصر
ومن كلامك ... انك انت وصلت الي اذا كان لكل قاعده شوتذ
اللهم انا مغلوبون فانتصر
معنا كلامك ... وما حصلك يحارب الناجح و يصل الفاشل
د محمد ماجد بخش
طبعا
خبير زمانه
للاسف يقال لهم محللين رياضيين ونقاد وهم مشجعين متعصبين لانديتهم كانهم اطفال شوارع هذا اعلامنا الرياضي وهذه حقيقته
الريان
اخس ياشايب

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