إلغاء مباراة الهلال الودية ضد بينزغاو النمساوي

ماجد محمد (صدى):
أكد نادي بينزغاو النمساوي، على إلغاء مباراته الودية ضد نادي الهلال، التي كان مقررا أن تقام، الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية، فيما يواصل الهلال استعداداته في معسكره الخارجي المقام حاليا في النمسا استعدادا للموسم الرياضي الجديد الذي سينطلق في منتصف شهر أغسطس المقبل.
وفي وقت سابق، حدد الهلال خوضه 5 مباريات ودية خلال معسكره الإعدادي الخارجي بالنمسا، كان من المفترض أن يستهلها أمام بينزغاو، ثم يواجه الخميس نظيره بانسيفو الصربي على ملعب سيبودين، وبعدها يخوض مباراة الأحد الـ25 من يوليو، لم يحدد الطرف الذي سيواجهه بعد.
وأعلن نادي فنربخشة التركي، عن خوض مواجهة ودية ضد الهلال، بينما يلعب فنربخشة مواجهاته الودية أمام أودينيزي الإيطالي في الـ24 من يوليو، ثم مواجهة تابور سيزانا السلوفيني في الـ27 من يوليو، والهلال يوم الـ30 من يوليو.