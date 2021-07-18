اتفاق‏ "أوبك بلس" على زيادة خط الأساس لإنتاج الكويت والعراق والإمارات

علي القحطاني (صدى):
اتفق تحالف "أوبك بلس"، اليوم الأحد، على زيادة خط الأساس لإنتاج الكويت والإمارات بـ150 ألف برميل يوميا، فيما تم تحديد خط أساس إنتاج الإمارات عند 3.5 مليون برميل يوميا اعتباراً من مايو 2022.
ووافق "أوبك بلس" على زيادة خط الأساس لعدد من الدول بينها العراق والكويت والإمارات، واتفاق على زيادة تدريجية للإنتاج اعتباراً من أغسطس.
ويأتي ذلك بإلإضافة إلى اتفاق "أوبك بلس" على تمديد إدارة الإمدادات واتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية عام 2022، فيما تقرر رفع خط الأساس لإنتاج المملكة وروسيا من 11 إلى 11.5 مليون ب/ي، بينما تستهدف "أوبك بلس" إنهاء التخفيضات في سبتمبر 2022 إذا سمحت ظروف السوق.