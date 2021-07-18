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رانيا يوسف تعلن اختراق حسابها على واتساب

منذ 3 ساعات
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رانيا يوسف تعلن اختراق حسابها على واتساب

القاهرة (صدى):
أعلنت النجمة رانيا يوسف، عن تعرض تطبيق "واتس آب" الخاص برقم هاتفها المحمول للاختراق، وحذرت أصدقائها والمقربين لها من أي تواصل معها عبر التطبيق لحين إنهاء المشكلة.

وقالت رانيا عبر خاصية "ستوري" الملحقة بحسابها على "إنستغرام": "لكل أصدقائي اللي معاهم رقمي تم اختراق الواتساب الخاص بي، ومحدش يتعامل نهائيا مع أي محادثة أو أي طلبات عبر الرقم".

كما روّجت رانيا يوسف للجزء الثاني من مسلسل "الحرامي"، المقرر عرضه أول أب (أغسطس) المقبل على منصة "شاهد".

وقالت: "حكاية جديدة ومغامرة خطيرة في موسم ثاني، "الحرامي 2" أكثر إثارة، من أعمال شاهد الأصلية، ابتداءًا من 1 أغسطس على شاهد".

اختراق
واتساب
رانيا يوسف

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أحدث التعليقات

اللهم انا مغلوبون فانتصر
ومن كلامك ... انك انت وصلت الي اذا كان لكل قاعده شوتذ
اللهم انا مغلوبون فانتصر
معنا كلامك ... وما حصلك يحارب الناجح و يصل الفاشل
د محمد ماجد بخش
طبعا
خبير زمانه
للاسف يقال لهم محللين رياضيين ونقاد وهم مشجعين متعصبين لانديتهم كانهم اطفال شوارع هذا اعلامنا الرياضي وهذه حقيقته
الريان
اخس ياشايب

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