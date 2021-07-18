نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أمانة الشرقية تنفذ 10550 جولة رقابية أسفرت عن تحرير 533 مخالفة وإغلاق 24 منشأة

منذ 14 ساعة
1551
أمانة الشرقية تنفذ 10550 جولة رقابية أسفرت عن تحرير 533 مخالفة وإغلاق 24 منشأة

بدر الحارثي (صدى):
نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 10,550 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، والتي تأتي ضمن جهود الأمانة في تكثيف الجانب الرقابي والجولات الرقابية التي تنفذها الأمانة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وذكرت الأمانة أن الجولات أسفرت عن إغلاق 24 منشأة مخالفة، فيما تم تحرير 533 مخالفة للمنشآت الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس "كورونا " وتطبيق " توكلنا ".

وأكدت الأمانة على استمرار تكثيف الجولات الرقابية، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وخاصة في أيام عيد الأضحى المبارك، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، لمنع انتشار فايروس "كورونا"، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

ودعت الأمانة الى ضرورة تعاون الجميع عبر الابلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت الغير ملتزمة، أو على المخالفات البلدية، من خلال مركز ٩٤٠ لمعالجتها.

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

اللهم انا مغلوبون فانتصر
ومن كلامك ... انك انت وصلت الي اذا كان لكل قاعده شوتذ
اللهم انا مغلوبون فانتصر
معنا كلامك ... وما حصلك يحارب الناجح و يصل الفاشل
د محمد ماجد بخش
طبعا
خبير زمانه
للاسف يقال لهم محللين رياضيين ونقاد وهم مشجعين متعصبين لانديتهم كانهم اطفال شوارع هذا اعلامنا الرياضي وهذه حقيقته
الريان
اخس ياشايب

أخر الأخبار

هيئة الزكاة تعلن عن إقامة مزاد علني لبيع "باصات" في جمرك ميناء ينبع
هيئة الزكاة تعلن عن إقامة مزاد علني لبيع "باصات" في جمرك ميناء ينبع
منذ 3 دقائق 1103
بالفيديو.. تخصيص قوات طوارئ لمكافحة الشغب والإرهاب بموسم الحج
بالفيديو.. تخصيص قوات طوارئ لمكافحة الشغب والإرهاب بموسم الحج
منذ 5 دقائق 1125
الكشف عن طبيعة مرض ياسمين عبد العزيز
الكشف عن طبيعة مرض ياسمين عبد العزيز
منذ 8 دقائق 243
الفوائد الغذائية بين اللحوم النباتية والحيوانية ليست متساوية
الفوائد الغذائية بين اللحوم النباتية والحيوانية ليست متساوية
منذ 23 دقيقة 1158
القيصومة ورفحاء أعلى المدن حرارة لهذا اليوم
القيصومة ورفحاء أعلى المدن حرارة لهذا اليوم
منذ 27 دقيقة 1202
" الصحة " تؤكد على أهمية تحصين جميع منسوبي التعليم بلقاح كورونا قبل العودة الحضورية 
" الصحة " تؤكد على أهمية تحصين جميع منسوبي التعليم بلقاح كورونا قبل العودة الحضورية 
منذ 33 دقيقة 1326
بالفيديو.. ربط تذاكر الفعاليات الترفيهية بتطبيق توكلنا
بالفيديو.. ربط تذاكر الفعاليات الترفيهية بتطبيق توكلنا
منذ 35 دقيقة 1239
بالفيديو.. قصة تحول "الحرم المكي" من 500 مترًا إلى 1,5 مليون مترًا
بالفيديو.. قصة تحول "الحرم المكي" من 500 مترًا إلى 1,5 مليون مترًا
منذ ساعة 1586
مشاورات لتقديم موعد انطلاق الدوري
مشاورات لتقديم موعد انطلاق الدوري
منذ ساعة 1804
«الصحة»: تسجيل 1055 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1055 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة 1638