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عائلة توثق حادث مخيف حدث امامهم

منذ 52 دقيقة
445
1

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9537
منذ 25 دقيقة
هذا من وين جاااي أو شاقح ***

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أحدث التعليقات

علي خليل
الفكة غنيمة يا فواز
رااايق
هذا من وين جاااي أو شاقح ***
واضح*** وصريح***
اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".
إبن سمومة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،،
رااايق
لازم يكون فيه مراقبة بالنسبة للأسعار المبالغ فيها ***!!! أو يتم تحديد سقف للأسعار ونوعية الخراف والغنم والتيوس ** !! لأن مو الكل قادر...

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