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طرق منزلية تساعد في تقوية الشعر وزيادة نموه

منذ 3 ساعات
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طرق منزلية تساعد في تقوية الشعر وزيادة نموه

أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء، عن وصفات طبيعية لتقوية الشعر ونموه ومنها عصير البصل؛ حيث يحتوى البصل على نسبة عالية من الفيتامينات، لذلك يساعد على تقوية الشعر، من خلال تحضير بصلة واحدة وعصرها، ثم إضافة ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع، وملعقتين صغيرتين من عصير الليمون، وثمرة موز مهروس بالشوكة.

وبعد ذلك يتم وضع المزيج على الجذور حتى الأطراف، وتركه لمدة 15 دقيقة، حيث تساعد هذه الوصفة على تقوية الشعر، فيما يحتوي البيض على عناصر غذائية هامة من فيتامينات ومعادن وأحماض أمينية، وأحماض الفوليك والنيكوتين، التي تساعد على تقوية الشعر، وتجديده، ومنع تساقطه، وتحفيز نموه، وحمايته من أثار العوامل البيئية السلبية.

ويمكن استخدامه من خلال خفق صفار بيضتين، مع إضافة ملعقتين صغيرتين من الماء النقي و2-3 قطرات من الزيت العطري المفضل، ووضع المزيج على الشعر من الجذور حتى الأطراف، وتركه بعض الوقت، ثم غسل الشعر بالشامبو.

ومن الممكن استخدام جوز الهند؛ حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والحديد والبوتاسيوم والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، التي تساعد على تقوية الشعر ونموه، وإصلاح الشعر التالف ومنع تقصفه وعلاج قشرة الرأس، من خلال تدليك فروة الرأس بزيت أو حليب جوز الهند، وتركه طوال الليل، ثم غسل الشعر في اليوم التالى بالشامبو.

ويعد العسل علاج طبيعي للشعر المجعد، حيث يرطبه كما يمنع تساقطه، ويمكن استخدامه من خلال خلط 100 جرام من العسل الساخن في حمام مائي و 2 ملعقة كبيرة من زيت زيتون، ثم تدليك فروة الرأس وتركه لمدة تتراوح مابين 40-50 دقيقة، ثم غسل الشعر بشامبو خفيف، حيث يساعد ذلك على تقوية ونمو الشعر، بينما تساعد فاكهة الأفوكادو على نمو وتقوية الشعر الطبيعي.

 

الشعر
وصفات طبيعية
تقوية الشعر

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أحدث التعليقات

اللهم انا مغلوبون فانتصر
ومن كلامك ... انك انت وصلت الي اذا كان لكل قاعده شوتذ
اللهم انا مغلوبون فانتصر
معنا كلامك ... وما حصلك يحارب الناجح و يصل الفاشل
د محمد ماجد بخش
طبعا
خبير زمانه
للاسف يقال لهم محللين رياضيين ونقاد وهم مشجعين متعصبين لانديتهم كانهم اطفال شوارع هذا اعلامنا الرياضي وهذه حقيقته
الريان
اخس ياشايب

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