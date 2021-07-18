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روبوتات تعمل بـ 6 مستويات لتعقيم جنبات المسجد الحرام ولتوزيع مياه زمزم

منذ 3 ساعات
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روبوتات تعمل بـ 6 مستويات لتعقيم جنبات المسجد الحرام ولتوزيع مياه زمزم

منى (صدى):
سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال حج هذا العام العديد من الوسائل الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن، تحقيقاً لرؤية التحولات الرقمية والمبادرات المستقبلية.

ودعمت إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة التابعة للإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية منظومة التعقيم في المسجد الحرام بتوفير الروبوت لتعقيم مساحات أوسع وتغطية جنبات المسجد الحرام، إذ تعمل بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى (6) مستويات مما يحسن سلامة الجو الصحي البيئي وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقاً لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة نايف الجحدلي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الروبوتات حصلت على براءة اختراع SLAM، وعلى شهادات عالمية منها شهادة اعتماد الجودة الأوروبية CE.

وأفاد أن الروبوت يمتلك خاصية الشحن بالبطارية، ويعمل من (5 - 8) ساعات من دون تدخل بشري، الذي يجعل الأشخاص يشعرون بسهولة التعامل معه، ويسع الجهاز (23.8) لتر، لحماية المعتمرين والمصلين من فايروس كورونا والقضاء على الأوبئة كافة، ويستهلك لترين كل ساعة للقضاء على ‏البكتيريا في مساحة (600) متر مربع كل مرة، ويبلغ حجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيم من ( 5 - 15) مايكرومتر، بزاوية كشف أمامية تصل إلى (192.64) درجة، ويتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية (10) أمتار، ويحمل كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط.

وبين الجحدلي أنه تم دعم إدارة سقيا زمزم بالروبوت الذي يعمل على توزيع عبوات ماء زمزم بدون تدخل بشري ‏حرصا من إدارة سقيا زمزم على توزيع عبوات ماء وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة بيت الله، مفيدًا أن الروبوت بإمكانه توزيع 30 عبوة في الجولة الواحدة حيث تستغرق الجولة الواحدة أقل من 10 دقائق، ‏ويعمل لمدة 8 ساعات متواصلة.

مكة
الحجاج
ضيوف الرحمن
شؤون الحرمين
روبوت

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أحدث التعليقات

اللهم انا مغلوبون فانتصر
ومن كلامك ... انك انت وصلت الي اذا كان لكل قاعده شوتذ
اللهم انا مغلوبون فانتصر
معنا كلامك ... وما حصلك يحارب الناجح و يصل الفاشل
د محمد ماجد بخش
طبعا
خبير زمانه
للاسف يقال لهم محللين رياضيين ونقاد وهم مشجعين متعصبين لانديتهم كانهم اطفال شوارع هذا اعلامنا الرياضي وهذه حقيقته
الريان
اخس ياشايب

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