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بالفيديو.. تفعيل "المنصة الجيومكانية" للبنية التحتية بالمشاعر المقدسة

منذ 3 ساعات
1633
بالفيديو.. تفعيل "المنصة الجيومكانية" للبنية التحتية بالمشاعر المقدسة

نايف السالم (صدى):
قال بدرالحربي مسؤول تطوير المنصة الجيومكانية الوطنية أن المنصة تقدم خدماتها في الحج للقطاعات الحكومية، و توفر بيانات جيومكانية ومعلومات وخدمات تساهم في دعم اتخاذ القرار .

وأضاف الحربي أن المنصة تدعم القطاعات الحكومية بمعلومات دقيقة عبر خارطة تفاعلية للبنية التحتية في المشاعر المقدسة، وتقدم خدمات أبرزها التعرف على تفاصيل إمكانيات المنشآت الخدمية والصحية والتجارية.

وأكد الحربي أن المنصة تمكن القطاعات الأمنية بتحديد أماكن وإعداد ادوات الحرائق في كل منطقة ومعرفة المواقع الخطرة عند هطول الأمطار، وتزيد من قدرات الجهات الحكومية في تنظيم الحشود في موسم الحج والتعامل مع الأزمات بكفاءة عالية.

المشاعر المقدسة
البنية التحتية
المنصة الجيومكانية

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أحدث التعليقات

اللهم انا مغلوبون فانتصر
ومن كلامك ... انك انت وصلت الي اذا كان لكل قاعده شوتذ
اللهم انا مغلوبون فانتصر
معنا كلامك ... وما حصلك يحارب الناجح و يصل الفاشل
د محمد ماجد بخش
طبعا
خبير زمانه
للاسف يقال لهم محللين رياضيين ونقاد وهم مشجعين متعصبين لانديتهم كانهم اطفال شوارع هذا اعلامنا الرياضي وهذه حقيقته
الريان
اخس ياشايب

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