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ميتسوبيشي تكشف عن مميزات إكليبس كروس 2022 الهجينة

منذ ساعتين
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ميتسوبيشي تكشف عن مميزات إكليبس كروس 2022 الهجينة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت شركة ميتسوبيشي عن نسختها إكليبس كروس 2022 الهجينة بالقابس، و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.

وأشارت الشركة إلى أنها ستطرح تلك النسخة عبر 3 فئات من التجهيزات، على ان يتم تسليمها إلى العملاء مع بداية شهر أغسطس القادم من العام الجاري 2021.

زودت السيارة بمحرك بنزين رباعي الاسطوانات، سعة 2400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 126 حصان، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 199 نيوتن/متر، مدعوم بمحرك كهربائي قادر على انتاج قوة 80 حصان، و 137 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى محرك اخر كهربائي الأداء.

وجاءت السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس 2022 الهجينة ببطارية سعة 13.8 كيلوواط لكل ساعة، حيث يمكنها أن توفر نطاق كهربائي يقدر بـ 55 كليو متر للشحنة الواحدة، و تقدم السيارة عبر ثلاثة أوضاع و هم EV وSeries Hybrid وParallel Hybridk.

وتحتوي ميتسوبيشي إكليبس كروس 2022 الهجينة على شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط يبلغ قياسها 8 بوصة، مع عجلة قيادة مالتي فانكشن، و نظام صوتي و ترفيهي.

في حين ترتكز على عجلات رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، مع مصابيح أمامية هالوجين، إلى جانب حزمة من وسائل الامن و السلامة مثل خاصية التحذير عند مغادرة المسار، و الكبح التلقائي في حالات الخطر.

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أحدث التعليقات

اللهم انا مغلوبون فانتصر
ومن كلامك ... انك انت وصلت الي اذا كان لكل قاعده شوتذ
اللهم انا مغلوبون فانتصر
معنا كلامك ... وما حصلك يحارب الناجح و يصل الفاشل
د محمد ماجد بخش
طبعا
خبير زمانه
للاسف يقال لهم محللين رياضيين ونقاد وهم مشجعين متعصبين لانديتهم كانهم اطفال شوارع هذا اعلامنا الرياضي وهذه حقيقته
الريان
اخس ياشايب

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