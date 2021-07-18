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الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ عدداً من المناشط خلال شهر ذي القعدة

منذ 14 ساعة
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الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ عدداً من المناشط خلال شهر ذي القعدة

بدر الحارثي (صدى):
نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض عدداً من المناشط التوعوية والوقائية ، وذلك ضمن البرامج التوعوية للمجتمع خلال شهر ذي القعدة.

كما تم نشر المحتوى التوعوي للحملات والبرامج التوعوية عبر الوسائل واللوحات في الأماكن العامة، من خلال اللوحات ، والشاشات الإلكترونية ، وذلك بالتعاون مع أمانة المنطقة والبلديات والمستشفيات، وكان لهذا التعاون المثمر مع الجهات الحكومية والأهلية الأثر الملموس في التوعية الوقائية.

كما نشرت الهيئة عدداً من البطاقات التوعوية من خلال منصات الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي .

يذكر أن الفرع فعّل العديد من المبادرات التي أطلقتها الرئاسة العامة للتوعية المجتمعية والوطنية مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية.

 

 

 

التعليقات

ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 1503
منذ ساعة
اللهم أسقط من أسقطها.. اللهم اهلك من قضى على صلاحياتها..

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أحدث التعليقات

الريان
اخس ياشايب
المهم
مطر طبيعي
الريان
وش عنده وجه الفهره ۔
معزي الاسلام
للَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ. ... اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرًا يا رب العالمين....
رااايق
بالتوفيق يااا أتي **

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