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"التجارة" تدشن غرفة قيادة العمليات التجارية

منذ 3 ساعات
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"التجارة" تدشن غرفة قيادة العمليات التجارية

الرياض (صدى):
قررت وزارة التجارة التعاقد مع بيت خبرة لتنفيذ مشروع لتطوير مركز الاتصال والتواصل الموحد، والذي يتضمن تدشين غرفة قيادة العمليات التجارية بالمركز.

ويأتي ذلك بهدف المتابعة الشاملة لأداء تنفيذ الخدمات والرصد والقيادة والتحكم للعمليات تعزيز قنوات التواصل بين المواطنين وقطاع الأعمال والجهات الحكومية، وفقا لـ"الوطن".

ويهدف إلى تمكين آليات المشاركة وتطوير ورفع جودة العمليات المقدمة لعملاء منظومة التجارة، وذلك من خلال تدشين مركز الاتصال والتواصل الموحد للعمل على مدار الساعة 7/24 لخدمة عملاء منظومة التجارة، والرد على استفساراتهم .

ورفع الشكاوى الخاصة بهم ومعالجتها، وكذلك تطوير مؤشرات قياس جودة العمليات، وتدشين غرفة قيادة العمليات التجارية بالمركز، وذلك بهدف متابعة شاملة على أداء تنفيذ الخدمات والرصد والقيادة والتحكم للعمليات.

كما يوفر المركز الدعم والمساندة والاستجابة السريعة للتحديات التي تواجه مراقبي قطاع المستهلك الميدانيين. ولذلك يتوجب على المقاول تجهيز وتشغيل وتطوير وإدارة مركز التواصل والاتصال الموحد، وتوفير جميع المرافق والأنظمة الداعمة وفق أحدث المعايير العالمية وتدريب وتطوير جميع العاملين في هذا المشروع.

وزارة التجارة
التجارة
بيت خبرة
العمليات التجارية

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أحدث التعليقات

اللهم انا مغلوبون فانتصر
ومن كلامك ... انك انت وصلت الي اذا كان لكل قاعده شوتذ
اللهم انا مغلوبون فانتصر
معنا كلامك ... وما حصلك يحارب الناجح و يصل الفاشل
د محمد ماجد بخش
طبعا
خبير زمانه
للاسف يقال لهم محللين رياضيين ونقاد وهم مشجعين متعصبين لانديتهم كانهم اطفال شوارع هذا اعلامنا الرياضي وهذه حقيقته
الريان
اخس ياشايب

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