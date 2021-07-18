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اعتداء وحشي على طفل من ذوي الإعاقة يشعل الغضب بمصر

منذ 3 ساعات
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اعتداء وحشي على طفل من ذوي الإعاقة يشعل الغضب بمصر

القاهرة (صدى):
اندلعت موجة من الغضب العارم في مصر، بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه موظف بإحدى جمعيات الأيتام وهو يعتدي على طفل من ذوي الإعاقة ويتيم من أبناء الجمعية.

واعتدى الموظف على الطفل بشكل وحشي داخل دورات المياه بالجمعية، حيث أصيب الطفل بجروح ونزيف من الفم والأنف جراء تعرضه للضرب العنيف.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية المصرية إمام فوزي، أن واقعة الاعتداء على طفل داخل دار الأمل بشبين الكوم صحيحة، مشددا على أن الحادثة "مرفوضة شكلا وموضوعا"، مؤكدًا أن إدارة الجمعية المسؤولة عن الدار، اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، وحررت محضرا في قسم الشرطة.

 

مصر
طفل
غضب
ذوي الإعاقة
اعتداء وحشي

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أحدث التعليقات

اللهم انا مغلوبون فانتصر
ومن كلامك ... انك انت وصلت الي اذا كان لكل قاعده شوتذ
اللهم انا مغلوبون فانتصر
معنا كلامك ... وما حصلك يحارب الناجح و يصل الفاشل
د محمد ماجد بخش
طبعا
خبير زمانه
للاسف يقال لهم محللين رياضيين ونقاد وهم مشجعين متعصبين لانديتهم كانهم اطفال شوارع هذا اعلامنا الرياضي وهذه حقيقته
الريان
اخس ياشايب

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