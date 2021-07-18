اعتداء وحشي على طفل من ذوي الإعاقة يشعل الغضب بمصر

القاهرة (صدى):
اندلعت موجة من الغضب العارم في مصر، بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه موظف بإحدى جمعيات الأيتام وهو يعتدي على طفل من ذوي الإعاقة ويتيم من أبناء الجمعية.
واعتدى الموظف على الطفل بشكل وحشي داخل دورات المياه بالجمعية، حيث أصيب الطفل بجروح ونزيف من الفم والأنف جراء تعرضه للضرب العنيف.
ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية المصرية إمام فوزي، أن واقعة الاعتداء على طفل داخل دار الأمل بشبين الكوم صحيحة، مشددا على أن الحادثة "مرفوضة شكلا وموضوعا"، مؤكدًا أن إدارة الجمعية المسؤولة عن الدار، اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، وحررت محضرا في قسم الشرطة.