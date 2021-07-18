أمريكا تتبرع للأردن بنصف مليون جرعة من لقاح فايزر

واشنطن (صدى):
حصلت المملكة الأردنية، اليوم الأحد، على نصف مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا تبرعت بها الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة مباشرة خارج الآلية العالمية لتأمين لقاحات للدول الفقيرة «كوفاكس».
واستقبل وزير الصحة الأردني فراس الهواري، الشحنة فجر الأحد في مطار الملكة علياء الدولي في عمان؛ حيث قال أن: "الشحنة سيكون لها أثر إيجابي كبير في دعم الجهود الأردنية المتواصلة لمحاربة الوباء وزيادة قدرتنا على إعطاء المطعوم" .
وأكد وزير الصحة الأردني على أهمية إعطاء اللقاحات "من أجل تحصين المجتمع من مخاطر الإصابة بالفيروس وأعراضه الشديدة، والعودة للحياة الطبيعية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني".