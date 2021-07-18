الحزم يقرر مقاضاة " جولميتش" ويرفض اعتذاره

ماجد محمد (صدى):
قرر نادي الحزم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدافع الصربي فلاديمير جولميتش، بعد قيامه بالتوقيع لنادٍ آخر، بعدما سبق وأن وقع عقدًا مع الحزم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال نادي الحزم في بيان له : "كان قد وقع الاختيار على المدافع الصربي فلاديمير قولميتش كأول اللاعبين المحترفين في صفوف الفريق بانتقال حر قادمًا من نادي كروتوني الإيطالي، حيث وقع اللاعب على عرض مبدئي بتاريخ 25 إبريل 2020م، ثم وقع على عرض نهائي (ملزم) بتاريخ 18 مايو 2021م.
وأضاف : ثم قام النادي بالتعاون مع وزارة الرياضة ووزارة الداخلية بإصدار تأشيرة قدوم للاعب بتاريخ 18 يونيو 2021م تمهيدًا لتوقيع عقده الاحترافي
وأوضح : وبعد أن تقرر إقامة معسكر خارجي للفريق في دولة المجر، قررت إدارة النادي أن يكون التحاق جميع اللاعبين ممن هم خارج المملكة بالمعسكر الخارجي مباشرة وذلك تسهيلًا لالتحاقهم بمقر إقامة البعثة.
واستكمل : وقد كان مسئولو النادي ومدرب الفريق على تواصل مباشر مع اللاعب خلال هذه الفترة لترتيب برنامجه الإعدادي والتحاقه بالفريق غير أنهم فوجئوا بتاريخ 08 يوليو 2021 بخطاب مرسل من اللاعب من بريده الالكتروني الشخصي يخطر فيها نادي الحزم بعدوله عن الموافقة على العرض المقدم له، معللًا ذلك بأسباب شخصية ومهنية وعائلية (حسب تعبيره).
واختتم : حفاظًا على حقوق النادي ومكتسباته ولأسباب قانونية واعتبارية رفض النادي اعتذار اللاعب وتوجه إليه بخطاب رسمي يطالبه بضرورة تنفيذ بنود التعاقد واحترام العلاقة التعاقدية بين الطرفين والحضور فورًا للاتحاق بمعسكر الفريق وإعطائه مهلة لتنفيذ هذا الطلب.