شاهد.. الإطلالة الأولى لسيارة نيسان فرونتير 2022

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت شركة نيسان اليابانية العريقة عن الملامح الأولية للنسخة فرونتير 2022، و التي تأتي بإطلالة الـ بيك اب المميزة، حيث تنطلق من داخل خط التجميع في كانتون مسيسيبي، على ان يتم طرحها في الأسواق مع نهاية شهر سبتمبر 2021.
وتتميز السيارة بقدرات الدفع الرباعي، عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 9 سرعات، بينما تستمد أوامر الانطلاق من قدرات محرك سداسي الاسطوانات V6، سعة 3600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 310 حصان، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 381 نيوتن/متر.
وتحتوي السيارة نيسان فرونتير 2022 على العديد من وسائل الامن و السلامة و منها، خاصية التنبيه عند النقاط العمياء، و نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، تنبيه حركة المرور الخلفية، وخاصية دعم الفرامل، تقنية التعرف على إشارات المرور، بالإضافة إلى نظام التحكم التكيفي في السرعة، و اكتشاف المشاة، بالإضافة إلى باقة المكابح المتطورة و عالية التجهيز، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.
وتزود السيارة من الخارج بصندوق امتعة يتراوح بين 5 إلى 6 اقدام، مع شبكات أمامية باللون الأسود متعددة المقاطع، و مصابيح أمامية ذات لمسات انسيابية، و تصميم رباعي الأبواب يضيف مفهوم الكابينة المزدوجة، مع لمسات حادة تزيد من قوة السيارة و الأداء الفني الخاص بها.