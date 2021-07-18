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5 فوائد صحية لتناول اللوز يومياً

منذ 44 دقيقة
1725
5 فوائد صحية لتناول اللوز يومياً

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يحتوي اللوز على قيم غذائية عالية ومضادات أكسدة وأحماض دهنية، منها أوميغا 3، وأثبتت الدراسات قدرته على التحكم في مستويات السكر في الدم.

ويعد اللوز من العناصر الفنية بالبروتين ، وله فوائد صحية عديدة منها المحافظة على مستوى السكر والكوليسترول في الدم، بحسب موقع "هيلث شوتش".

يحتوي اللوز على مواد مفيدة جدا للشعر والجلد والمخ، وتناوله مرتين يوميا يساعد في الحفاظ على مستويات صحية من السكر والكوليسترول في الدم، كما أنه يحسن من مستويات الكوليسترول الضار.

يحمي من ارتفاع ضغط الدم والسمنة

ونصح خبراء التغذية مرضى السكري من النوع 2 بتناول اللوز، فهو منخفض الكربوهيدرات والعناصر الغذائية مثل الدهون وغني بالمغنيسيوم والألياف التي تساعد في تحسين عمل الأنسولين .

إنقاص الوزن

ويساعد تناول اللوز يوميا في إنقاص الوزن، وذلك بسبب الألياف والبروتينات الموجودة فيه، كما يساعد في إصلاح الجلد والشعر لاحتوائه على فيتامين هـ المكون المهم جدا من مكونات الجمال.

يحمي من النوبات القلبية

ويتحكم اللوز في ارتفاع ضغط الدم، حيث أن اللوز يحتوي على كمية كبيرة من المغنيسيوم، والذي يسبب نقصه ارتفاع ضغط الدم، مما يساعد في تنظيم مستويات ضغط الدم وتجنب مشاكل مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وفقا لسبوتنيك.

مفيد للشعر

ويمكن تناول اللوز بكثير من الطرق، فيمكن تناوله منقوعا أو محمصا أو مجففا، كما أنه من المفيد جدا تناول حليب اللوز وإضافته إلى النظام الغذائي، ويمكن استخدام زيت اللوز المفيد لصحة الشعر.

اللوز
إنقاص الوزن
ارتفاع ضغط الدم

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الحسود في عيونه عود - الحسود لا يسود - الحسود مقرود
د محمد ماجد بخش
يمكن هو اللي وضعه .. عشان يجمع له قرشين من القادمين والاعمال بالنيات
ابوتركي
بتوفيق لفواز
رااايق
كلام صحيح *** لو اللي يحاول يخرب عليك شغلك ويبذل مجهود بذلك ** لو أنه يحط باله لشغله ويبذل مجهود فيه ** كان أفيد...
نوح الشمري
ضوش ذا الاجرام اعوذ باللع

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