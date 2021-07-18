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بالفيديو.. السيول تقطع طريق الرياض الجنوب وتجرف عددًا من المركبات

منذ 53 دقيقة
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بالفيديو.. السيول تقطع طريق الرياض الجنوب وتجرف عددًا من المركبات

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو، السيول التي شهدتها منطقة الرياض، اليوم الأحد؛ حيث قطعت طريق الرياض الجنوب بين البديع والسليل.

وكشف الفيديو، عن السيول وهي تغطي الطريق فيما جرفت عددًا من السيارات على الطريق وتوقف البعض الآخر عن السير.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدماً عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام الرؤية الأفقية وسيول على منطقة الرياض يشمل (السليل، وادي الدواسر) حتى الساعة 8 مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأحد، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على مناطق نجران وجيزان وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

وأوضح مركز الأرصاد، أن الفرصة تكون مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض ومنطقة الباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

الرياض
السليل
السيول
مركبات
البديع

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81639
منذ 29 دقيقة
يارب تستر على عبادك

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أحدث التعليقات

رااايق
كلام حلو ** بس كأني سمعت أن اللوز يزيد أو يساعد في زيادة الوزن *!! أو يمكن هذاك الكاجو هو اللي يزيد الوزن **...
العدناني
مسرعين !!! والفرامل ما تمسك في الماء
د محمد ماجد بخش
هذا من فضل ربي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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